Google'ın Amiral Gemisi Telefonu Yolda: Fiyatı Ortaya Çıktı!

Google Pixel 11 serisi çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Daha önce tanıtım tarihi açıklanan ve bazı temel özellikleri sızdırılan akıllı telefonun son olarak fiyat etiketi ortaya çıktı. Peki Google Pixel 11'in fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar!

Google Pixel 11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir kaynaklara göre Google Pixel 11'in 256 GB versiyonu 899 dolar (42.287 TL), 512 GB sürümü ise 1.019 dolar (47.931 TL) fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Bunlara Türkiye'de uygulanan vergileri de dahil edersek sırasıyla 86.250 TL ve 97.765 TL'ye karşılık geliyor.

Google Pixel 10, 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleriyle satışa çıkmıştı. Bu versiyonların fiyatları sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar seviyesindeydi.

Burada kritik bir detay söz konusu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Google Pixel 10'da 128 GB depolama seçeneği bulunuyordu. Pixel 11 ile ilgili paylaşılan son raporda ise böyle bir opsiyon yok. Yani buradan markanın yeni modelde 128 GB seçeneğini rafa kaldırarak başlangıç standardını 256 GB'a çekeceğini ve üst seçenek olarak da 512 GB depolama sunacağını anlayabiliriz.

Google Pixel 11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Google, Pixel 11 serisini 12 Ağustos'ta düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Bu lansmanla birlikte telefonların tüm özelliklerini, tasarımlarını ve fiyat etiketlerini birinci ağızdan öğrenmiş olacağız. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak Google Pixel 10 serisi geçtiğimiz yılın ağustos ayında piyasaya sürülmüştü. Yani yeni seri de bir önceki neslin tanıtım takvimini takip edecek.

Google Pixel 11 Türkiye'de Satılacak mı?

Maalesef Türkiye'de Google Pixel telefonları satılmıyor. Bu nedenle önümüzdeki ay kullanıcıların beğenisine sunulacak Google Pixel 11 serisinin de Türkiye pazarını pas geçme ihtimali bulunuyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Google Pixel 11 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2424 piksel

1080 x 2424 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2.200 nit

2.200 nit İşlemci: Tensor G6

Tensor G6 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

48 MP Telefoto Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP veya 32 MP

12 MP veya 32 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 35W

Editörün Yorumu

Google Pixel 11'in fiyatının selefiyle aynı kalması son derece olumlu bir gelişme diyebilirim. İlk etapta başlangıç fiyatı 100 dolar artıyor gibi görünse de durum aslında öyle değil. Şirket 799 dolarlık 128 GB sürümünü kaldırarak 256 GB seçeneğini yeni başlangıç modeli yapacak. Yani bu versiyonun fiyatı değişmeyecek diye düşünebiliriz. Kaldırılan seçeneğinin yerineyse 1.019 dolarlık yeni bir 512 GB opsiyonu eklenecek.