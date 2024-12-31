Yeni Yılda İlk Hediyeniz Tamindir'den: Telefon, Kulaklık ve Çok Daha Fazlası!

Tamindir ailesi olarak 2024'e veda edip 2025'e merhaba derken, yirmi yıldır ürettiğimiz içerikleri takip eden sizleri de unutmadık. Yeni yılda ilk hediyeniz bizden mottosuyla yola çıkarak Tamindir sosyal medya hesaplarında sizleri bekleyen küçük bir sürpriz hazırladı. Bu süpriz sayesinde Nothing Phone 2a başta olmak üzere pek çok hediyeden biri sizin olabilir.

Yeni Yılda İlk Hediyeniz Tamindir'den

Tamindir, yeni yılda takipçilerine bir Nothing Phone 2a, bir Xiaomi Smart Band akıllı bileklik, bir QCY T13 X TWS Bluetooth kulaklık ve on adet ESET Home Security hediye ediyor. Bu hediyelerden herhangi birine sahip olma şansı yakalamak için yapman gerekenler ise oldukça basit:

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Bu üç maddeyi eksiksiz uygulamanız durumunda Tamindir'in telefon başta olmak üzere tüm yılbaşı hediyelerinden birine sahip olma hakkı senin olacak.

Tamindir'i Instagram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz: