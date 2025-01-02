Türkiye'de Tango Uygulamasına Erişim Engeli Getirildi

Görüntülü görüşme ve mesajlaşmanın yanı sıra canlı yayın yapılabilmesine de imkân tanıyan Tango uygulamasına erişim engeli getirildi. Peki, Tango neden yasaklandı?

Tango Uygulaması Neden Yasaklandı?

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Tango'nun neden engellendiğini henüz açıklamadı ancak Tango'nun web sitesine giriş yapılmaya çalışıldığında bir uyarının yer aldığı sayfa ile karşılaşılıyor. Bu sayfada şu cümlelere yer alıyor:

`Tango.me, 11/12/2024 tarihli ve 2024/15041 D.İş Sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

BTK'nın web sitesi üzerinden Tango'yu sorguladığımızda da "tango.me, 11/12/2024 tarihli ve 2024/15041 D.İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri yer alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un engellenmesinin ardından "Kapatmaların devamı gelir mi?" sorusu üzerine, "Çok net bir şekilde toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama hepsini yakın takipteyiz" sözlerini kullanmıştı.

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