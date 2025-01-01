Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Türkiye'de 487Mbps Hızı Gördük

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yılı Mardin'de saha ekipleriyle beraber karşıladı. Burada Türkiye'nin fiber internete geçiş sürecinde attıkları büyük adımlardan bahseden CEO, herkes için erişebilir, hızlı internet sağlamayı hedeflediklerini duyurdu:

Türkiye’yi doğudan batıya, kuzeyden güneye fiber ağlarla örmeye kararlıyız. Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz. 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps hız sunabiliyoruz.

Mardin'de İnternet Hızı 487Mbps'i Gördü

Yılbaşı gecesinde Türk Telekom ekibi tarihi Dara Antik Kenti’nde çalışma halindeydi. Bu çalışmayla birlikte Türk Telekom’un toplam fiber ağ uzunluğu 474 bin kilometreye ulaştı. Mardin’deki fiberleşme oranı yüzde yüze yaklaşırken, bölgedeki internet hızı ise dikkat çekici bir seviyeye ulaştı: 487 Mbps.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal:



"Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps'i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahibiz." pic.twitter.com/axLmJnS25s — Tamindir.com (@Tamindir) January 1, 2025

Mardin bu hızla birlikte Türkiye genelinde 300Mbps ortalamasının epey üstüne çıkmış oldu. Mardin’deki LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 56’sı fiberle donatıldı ve bu oran Türkiye ortalamasını yüzde 53 oranında geçti.

CEO Önal şöyle diyor: