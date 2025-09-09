Tanıtıma Saatler Kala AirPods Pro 3’ten Kötü Haber!

Apple bu akşam gerçekleştireceği lansman ile tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 17 serisini resmi olarak tanıtacak. Etkinliğe birkaç gün kala ortaya çıkan bazı sızıntılar iPhone 17 serisi ile birlikte AirPods Pro 3'ün de tanıtılabileceğini gündeme getirdi.

AirPods Pro 3 Daha İyi Bir Ses Sunmayacak!

Apple konusundaki analizleri ile tanınan Bloomberg’den Mark Gurman söz konusu iddialı doğrularken kullanıcılara kötü bir haber verdi. Gurman'a göre AirPods 3 önceki modele kıyasla ses kalitesi veya Aktif Gürültü Engelleme (ANC) konusunda kayda değer bir iyileştirme sunmayacak.

Yeni kulaklıklar, Apple’ın ilk kez Powerbeats Pro 2 ile tanıttığı kalp atış hızı takibi özelliğine sahip olacak. LED optik sensörler, kan akışını ölçerek kalp atış hızını belirleyecek ve AirPods Pro 3, Powerbeats Pro 2’de olduğu gibi çalışırsa bu veriler popüler fitness uygulamalarıyla senkronize edilebilecek.

Yeni kulaklık güncellenmiş bir tasarımla gelecek, ancak bu değişikliklerin tam olarak neler olacağına dair detaylar paylaşılmadı. Şarj kutusunun ise daha ince bir forma kavuşacağı ve AirPods 4’ün kutusuna benzer şekilde küçüleceği belirtiliyor.

ANC ve ses kalitesinde önemli bir değişiklik olmaması hayal kırıklığı yarattı. Daha önce “çok daha iyi” bir Aktif Gürültü Engelleme özelliği geleceğine dair söylentiler vardı ve Gurman da kulaklıkların yeni H3 çip ile geleceğini söylemişti.

Yeni çipler genellikle ses kalitesi ve ANC’de iyileştirmeler anlamına gelse de, bu kez odak noktası büyük ölçüde yeni sağlık özelliği olacak gibi görünüyor.