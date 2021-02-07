Tanzanya'da Gizemli Hastalık Ortaya Çıktı!

Tanzanya'da gizemli hastalık meydana geldi. Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken Tanzanya'da ortaya çıkan yeni hastalık çok sayıda insanın endişelenmesine neden oldu. Onlarca kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan gizemli hastalık ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Tanzanya'da Gizemli Hastalık Paniği Yaşanıyor

Tanzanya'nın Mbeya şehrinde ortaya çıkan hastalık nedeniyle onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hastalığın tam olarak ne olduğu ise henüz belirlenemedi. Bu durum, tüm dünyanın endişelenmesine neden oldu. Hastalığa yakalananlarda mide bulantısı, baş dönmesi ve kan kusması gibi semptomların yer aldığı belirtildi.

Chunya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Felista Kisandu, ülkede ortaya çıkan hastalığa ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Kisandu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer belirtilere sahip olduğunu ifade etti. Hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini belirten Felista Kisandu, yapılan ön araştırmalar ile birlikte bazı bilgiler elde ettiklerini aktardı.

Kisandu, yapılan ön araştırma ile elde edilen bilgilere ilişkin yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan hastaların büyük bir kısmının daha önce mide ülseri ya da karaciğer hastalığına yakalanmış erkeklerden oluştuğunu duyurdu. Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima da Mbeya şehrinde meydana gelen hastalığa dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tanzanya Sağlık Bakanı Gwajima, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, hastalığın tam olarak ne olduğuna dair inceleme yapılması için bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre Mbeya şehrinde 2018 yılında da benzer belirtiler ile çok sayıda kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Hindistan'da da Gizemlik Hastalık Ortaya Çıkmıştı

Geçtiğimiz aylarda Hindistan'da da gizemi hastalık görülmüştü. Hindistan’ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde yer alan Eluru kentinde hafta sonu bir hastalık nedeni ile 300 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Hindistan'daki gizemli hastalığın belirtileri arasında bilinç kaybı, mide bulantısı ve göz yanmasının yer aldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Hastalarda kusma ve titreme krizlerinin de meydana geldiği ifade edilmişti. Hastaneye başvuran yüzlerce kişiye yeni tip koronavirüs testinin uygulandığı fakat hepsinin sonucunun negatif çıktığı belirtilmişti. Hastalığın ne olduğu ise belirlenememişti.