Türkiye'nin Doğalgaz Üretim Miktarı Belli Oldu!

Enerji sektörü teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha da önemli bir hal alıyor. Bu kapsamda elektrikli otomobillerden şehirlerimizin aydınlatmalarına kadar pek çok alanda enerji ihtiyacımız giderek artıyor. Isınma noktasında ise Türkiye en fazla doğalgazı kullanıyor ve kendi kendine yetecek bir enerji gücüne sahip olmak büyük önem arz ediyor. Bu hususta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK 2025 yılı Ocak ayına ilişkin raporunu yayınladı. İşte detaylar...

Türkiye'nin Doğalgaz Üretimi Yüzde 102 Arttı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK 2025 yılı Ocak ayına ilişkin raporunu kamuoyu ile paylaştı. Raporda Türkiye'nini doğalgaz sektöründeki üretim kapasiteleri ve Rusya'dan ithal edilen doğalgaz miktarına ilişkin çeşitli veriler yer aldı. Ocak ayında yayınlanan rapora göre Türkiye bir önceki yıla göre yüzde 4,1 oranında ithalatı azaltırken ithal edilen doğalgaz miktarını 6 milyar 418 milyon 880 bin metreküp seviyesine düşürdü.

En fazla doğalgaz ithalatı Rusya ile yapılırken ithal edilen gazın 3 milyar 762 milyon 780 bin metreküpü doğalgaz borularıyla, 2 milyar 656 milyon 100 bin metreküpü ise CNG hatlarıyla yani sıvılaştırılmış doğalgaz tesisleri aracılığıyla yapıldı. Rusya'nın hemen arkasından 2. sırada 795 milyon 390 bin metreküp ithalat ile Azerbaycan geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen miktar ise 1 milyar 576 milyon 760 bin metreküp olarak belirtildi.

Türkiye'nin doğalgaz üretimi ise 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102'lik bir artış yaşadı. Bu oranla birlikte Türkiye 233 milyon 75 bin metreküp doğalgaz üretimi yapmış oldu. Bunun yanında Türkiye'nin doğalgaz tüketimi ise yüzde 22 oranında artarak Ocak ayında 7 milyar 625 milyon 150 bin metreküp oldu. Buna oranla depo edilen stok doğalgaz miktarı ise yüzde 22,4'lük bir düşüşle 4 milyar 51 milyon 940 bin metreküpe geriledi.

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