Tarihi NASA Görevinde Adınızı Ay'a Uçurabilirsiniz: Peki Nasıl?

NASA, görevlerini dünyanın dört bir yanındaki uzay meraklılarıyla paylaşmaya ve bir şekilde onları sürece dâhil etmeyi oldukça seviyor ve bu çabaların bir parçası olarak insanların isimlerini Güneş sistemimizin bazı bölümlerini keşfetmeye giden uzay araçlarında uçurma şansı tanıyor.

Şimdi ise bir NASA roket uçuşuna adınızı yazdırmak için bir sonraki fırsat, uzay ajansının ilk robotik ay gezgininin yer aldığı VIPER görevi olacak.

VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) bu yılın sonlarına doğru fırlatılacak ve su buzunun varlığını araştıran bilim insanlarının büyük ilgisini çeken bazı kalıcı gölgeli alanları içeren bir bölge olan Ay'ın Güney Kutbunu keşfedecek.

VIPER Robotunun Ay'daki Görevi Ne Olacak?

Bu önemli kaynak tespit edilebilir ve işlenebilirse, Ay'da ve Mars'ta insan keşiflerini sürdürmek için kullanılacak ve hatta en yakın komşumuzdan roket fırlatmalarına güç sağlamak için yakıt oluşturmak üzere işlenebilecek.

NASA'nın VIPER robotu, su buzunun ve diğer kaynakların konumunu ve konsantrasyonunu ölçen ilk gezgin olacak, bu nedenle bulguları uzayda uzun süreli görevlere hazırlanma ve yürütme şeklimiz için potansiyel olarak büyük önem taşıyor.

Adınızı Ay'a göndermek için NASA'nın özel web sayfasına giderek adınızı ve şu anda Kasım 2024 olarak planlanan VIPER görevinin başlatılmasına yakın bir zamanda biniş kartınıza erişmenizi sağlayacak bir PIN kodu girmeniz yeterlidir. Şu ana kadar 13,000'den fazla kişi isimlerini Ay'a göndermek için kayıt yaptırmış durumda.

VIPER görevinin 100 gün sürmesi bekleniyor ve bu süre zarfında robot gezgin, krater kenarlarında ve sürekli gölgede kalan kraterlerde birkaç mil yol kat edecek ve ilerledikçe farklı türde Ay toprakları ve ortamlarından örnekler alacak.

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