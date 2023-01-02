Tarımda Dijital Hamle: Tarım Cebimde Uygulaması Tanıtıldı

Türkiye'nin vatandaş işlemlerindeki dijitalleşme hamlesi, e-devlet hizmetinin ardından tarım sektöründe de devam ediyor. Çiftçilerin işlemlerini kolaylaştırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı girişimi ile geliştirilen Tarım Cebimde uygulaması tanıtıldı.

Tarım Cebimde 1.0 Mobil Uygulaması toplantısında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, uygulamanın çiftçi işlemlerinde sağladığı kolaylığa parmak bastı.

Birkaç Günlük İşlemleri Birkaç Dakikaya İndiriyor!

Halihazırda e-devlet üzerinden yürütülen işlemlerin uygulamaya entegrasyonu sayesinde normalde birkaç gün süren işlemlerin birkaç dakika içerisinde halledilebiliyor.

"Bu uygulama ile birkaç günde yapılan iş ve işlemleri, birkaç dakikada yapma kolaylığı sağladık. ÇKS e-Devlet entegrasyonuyla 2 Ocak itibarıyla çiftçilerimiz, 2 milyon 824 bin 44 ÇKS belgesi oluşturmuştur. Burada tasarruf edilen zamanı ve emeği, azaltılan egzoz emisyonunu ve bütün bunların ekonomik getirisini, kimse görmezden gelmemeli. Çiftçilerimiz, ÇKS işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına büyük bir teveccüh göstermiş ve ilk yıl olmasına rağmen çok büyük bir başarı elde edilmiştir" -Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi

Tamamıyla yerli bir şekilde geliştirilen uygulama, 1 Ocak itibarıyla tüm uygulama mağazlarından indirilebilir hale geldi. E-devlet şifresi yardımıyla giriş yapılabilen uygulamada yer alan 7 alt menüde bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin destek tarihleriyle ilgili bilgilendirmeler yer alıyor. Ayrıca uygulama içerisinde eğitim ve yayın menüsü de bulunuyor.

Yakın zamanda diğer hizmetlerin de aktif olacağını belirten Bakan Kirişçi, "Yine ileriki versiyonlarda arıcılık, su ürünleri, ipek böcekçiliği gibi üretim faaliyetlerine ilişkin hizmetler de uygulamaya ilave edilecek. Ayrıca ormancılık faaliyetleri, sahipli hayvanların kimlik ve aşı bilgileri de uygulamaya entegre edilecek." dedi.