Tarımda Otomasyon Devrimine Hazır Mısınız?

Klasik robot mantığına sahip ürünleri geliştirmenin günden güne daha da zorlaştığına dikkat çeken Polymath Robotics adlı startup firmasının kurucusu Stefan Seltz-Axmacher, yeni başlattıkları bir girişimle tarım dünyasındaki otomasyonu yeni baştan üretimle değil, dönüştürme ile gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Günümüzde robotlar, fabrika hatlarındaki montaj hatları gibi binlerce kez tekrar edilen işleri yapmakta son derece başarılı bir şekilde görev yapıyor. Fakat maden sektöründen e-ticaret sitesinin depolarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip robotlar için her göreve özel tasarımlar gerekiyor. Bunun büyük bir iş gücüne sebep olduğunu beliten Stefan, ortak bir yazılım sayesinde halihazırda otomasyona uygun olan araçları "robotlaştırmak" istiyor.

Tarımda Otomasyon Devrimi Amaçlanıyor!

Bu hedefleri kapsamında öncelikle ülkenin geneline yayılan tarım araçları üzerinde çalışmaya başlayacaklarını açıklayan şirket, plug-and-play teknolojisine uygun araçlar için özel otonom sürüş yazılımı sağlayacak. Robotik dünyasının Oracle'ı olmak istediklerini belirten CEO Stefan Seltz-Axmacher, Java ile yakalanan multi-platform yazılım desteğini bir benzeri olan yeni geliştirdikleri otonom API'ları öncelikle tarım araçlarında ve daha sonrasında tüm iş araçlarında kullanmak istiyor.

Bir dizi melek yatırımcı tarafından çoktan büyük destekler alan Polymath Robotics, sektörde devrim yaratabilecek fikirleri için destek bekliyor.