Powerbank Özellikli Taşınabilir Mikrodalga Fırın Geliştirildi (Video)

Powerbank özelliğine sahip taşınabilir mikrodalga fırın üretildi. Elektrikli aletler üreticisi Makita tarafından geliştirilen ürün sayesinde hem yiyecekler kısa sürede ısıtılabiliyor hem de mobil cihazlar şarj edilebiliyor.

Taşınabilir Mikrodalga Fırın Neler Sunuyor?

Makita, taşınabilir yapıya sahip bir mikrodalga fırın üretti. MW001G olarak isimlendirilen ürün 40V 8Ah lityum iyon batarya ile çalışıyor. Hareket hâlindeyken bile hızlıca yiyecekleri ısıtabilen cihaz, tam şarj ile 11 kez yemek ısıtma işlemi yapabiliyor.

İlk olarak bu yılın başlarında duyurulan MW001G 350W ve 500W olmak üzere iki farklı güç çıkışı seçeneği sunuyor. 500W seçeneği daha yüksek enerji tüketimine sahip olduğundan dolayı yalnızca 8 dakika boyunca kullanılabiliyor.

Mikrodalga fırının üzerinde yer alan butonlar aracılığıyla cihazı çalıştırabilir, 20 dakikaya kadar zamanlayıcı ayarlayabilir ve güç modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Ürünün üzerinde ayrıca çeşitli bilgilere erişilebilen bir ekran da mevcut.

8,8 kilogram ağırlığındaki mikrodalga fırın 2,4A 5V USB-A bağlantı noktasına da sahip. Makita MW001G bu sayede mobil cihazları da şarj edebiliyor. Böylelikle powerbank işlevi de görebiliyor. Mikrodalga fırın, kulp aracılığıyla kolayca taşınabiliyor. Yaklaşık 8 dolar karşılığında alınabilen bir omuz askısı da mevcut.

Makita MW001G isimli mikrodalga fırını Japonya'da 840 dolar civarında fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Ürünün diğer ülkelerde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.