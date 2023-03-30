Hangi iPhone Modelleri iOS 17 Güncellemesi Alacak?

Geçtiğimiz gün WWDC 2023 tarihinin belli olmasının ardından Apple'dan yeni işletim sistemi sürümleri ve cihazlar hakkında bilgiler gelmeye başladı. Bu sene sunulacak yeni sürüm güncellemesini alacak modeller belli oldu.

iOS 16'nın ardından gelen pek çok şikayeti değerlendirerek daha kapsamlı bir işletim sistemi sürümü için çalışmalara aylar önce başlayan Apple, nihayet son aşamaya geldi. Bugün iOS 17 güncellemesini alacak telefonlar sızdırıldı. İşte iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar listesi!

iOS 17 Güncellemesi iPhone'lar

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Yeni işletim sistemine geçilmesiyle birlikte bazı cihazlar için artık herhangi bir güncelleme yayınlanmayacak. İşletim sistemi sağlayıcıların artan maliyet ve iş gücü sebebiyle aldığı bu kararlar, bazı kullanıcıları oldukça olumsuz etkileyebiliyor.

En son iOS 16 güncellemesini alan üç modelin artık herhangi bir işletim sistemi güncellemesi alması beklenmiyor. Buna göre iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için iOS 17 güncellemesi sunulmayacak.

Öte yandan henüz Apple'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmediğini belirtmemizde fayda var. Ancak geçtiğimiz yıl alınan kararlar, Apple nazarında en azından iPhone X ve öncesine ait modellerin artık miadını doldurduğuna işaret ediyor.