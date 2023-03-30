Hangi iPhone Modelleri iOS 17 Güncellemesi Alacak?
iOS 17 güncellemesini hangi iPhone modellerinin alacağı belli oldu. İşte tam liste!
Geçtiğimiz gün WWDC 2023 tarihinin belli olmasının ardından Apple'dan yeni işletim sistemi sürümleri ve cihazlar hakkında bilgiler gelmeye başladı. Bu sene sunulacak yeni sürüm güncellemesini alacak modeller belli oldu.
iOS 16'nın ardından gelen pek çok şikayeti değerlendirerek daha kapsamlı bir işletim sistemi sürümü için çalışmalara aylar önce başlayan Apple, nihayet son aşamaya geldi. Bugün iOS 17 güncellemesini alacak telefonlar sızdırıldı. İşte iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar listesi!
iOS 17 Güncellemesi iPhone'lar
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
Yeni işletim sistemine geçilmesiyle birlikte bazı cihazlar için artık herhangi bir güncelleme yayınlanmayacak. İşletim sistemi sağlayıcıların artan maliyet ve iş gücü sebebiyle aldığı bu kararlar, bazı kullanıcıları oldukça olumsuz etkileyebiliyor.
En son iOS 16 güncellemesini alan üç modelin artık herhangi bir işletim sistemi güncellemesi alması beklenmiyor. Buna göre iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için iOS 17 güncellemesi sunulmayacak.
Öte yandan henüz Apple'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmediğini belirtmemizde fayda var. Ancak geçtiğimiz yıl alınan kararlar, Apple nazarında en azından iPhone X ve öncesine ait modellerin artık miadını doldurduğuna işaret ediyor.
iOS 16.4 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Yenilikler!
Apple, iOS 16 işletim sisteminin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS 16.4'ü yayınladı. Güncelleme, 21 yeni emoji karakteri, Safari web bildirimleri, Ses izolasyonu, Apple Books sayfasının dönüş animasyonu, Podcast güncellemeleri ve bir dizi ince ayar içeriyor.
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