Ücretsiz Epic Games Store Oyunları Yayınlandı

Haftalık olarak yayınlanan ücretsiz Epic Games Store oyunları, bu hafta ile tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan duyuru bağlamında yeni oyunlar, dijital mağaza üzerinden yedi gün süreyle indirilebilir olacak.

Ücretsiz Epic Games Oyunlarını Kaçırmayın

Bu haftanın oyunlarından Obduction, bulmaca odaklı bir macera sunacak iken Offworld Trading Company ise simülasyon ögeleri barındıran bir strateji oyunu oluyor. Aşağıdan da bu iki oyunun detaylarına göz atabilirsiniz.

Obduction

Myst serisinin de geliştiricisi olan Cyan stüdyosundan çıkmış olan Obduction oyununda, sıradan yaşamından kopartılıp dünyadan beklenmedik zamanların ve mekanların olduğu yabancı bir dünyaya götürülmüş olan bir karakteri yönetiyoruz.

Oyundaki tuhaf dünyaların sırlarını, araştırma ve keşif yaparak ve ipuçları üzerinde kafa yorarak ortaya çıkartmanız gerekecek. Uhrevi güzelliğe ısınırken ve esrarengiz manzaraları keşfederken, sizin hikayenize dönüşecek olan senaryo boyunca vereceğiniz kararların da önemli sonuçları olacak.

Offworld Trading Company

Mohawk Games tarafından geliştirilen ve Stardock Entertainment tarafından da yayınlanan Offworld Trading Company, 2016 yılında satışa sunulmuş olan bir Gerçek Zamanlı Strateji oyunu oluyor. Esasen geçtiğimiz yılın Mart ayı içinde de Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Eğer o fırsatı kaçırmışsanız, o zaman bu sizin için ikinci bir şans demektir.

Konuya göre insanlık, Mars gezegenine bir koloni kuruyor. Bir süre sonra dünyanın önde gelen dev şirketleri de bu kolonileşmeyi desteklemeleri için kızıl gezegene davet ediliyorlar. Bu davetin kabul edilmesi sonrasında, dünyada süren pazara egemen olmak için yaratılmış olan sert rekabet artık Mars gezegenine taşınarak devam ediyor.

Eğer haftanın oyunları ilginizi çekmişse, buradan 22 Temmuz 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacaklar. Önümüzdeki haftanın oyunları ise Defense Grid: The Awakening ve Verdun olacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.