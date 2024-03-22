BDDK Açıkladı: Taşıt Kredilerinde Yeni Dönem Başlıyor!

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,15 azalarak 1 trilyon 504 milyar 810 milyon 327 bin liraya gerilerken, faiz oranlarında rekor bir artış görülmüştü. Geçen hafta yüzde 63,36 olan tüketici kredi faizleri yüzde 76'ya yükseldi.

Ardından taşıt kredileriyle ilgili önemli bir değişiklik duyuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), şimdi de taşıt kredilerine ilişkin sınırları yeniden belirledi. Buna göre, 1 milyon 600 bin TL'nin altındaki taşıt kredileri için vade sınırı 48 ay olarak netleştirildi.

Yeni Düzenleme Göre Vade Sınırları Nasıl Olacak?

1 milyon 600 bin TL'nin altındaki taşıt alımları için kullandırılan kredilerde vade süresi 48 ay olarak belirlendi.

1 milyon 600 bin ile 3 milyon TL arasındaki taşıtlar için vade süresi 36 ay olarak düzenlendi.

3 milyon ile 4 milyon TL arasındaki taşıtlar için vade süresi 24 ay olarak sınırlandırıldı.

4 milyon ile 5 milyon TL arasındaki taşıtlar için ise vade süresi 12 ay olarak belirlendi.

Verilen Karara Göre Resmi Açıklama

''Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,

13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12 nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için;

a) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının,

Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay,

Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası'nın üzerinde olup üç milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı ay,

Nihai fatura değeri üç milyon Türk Lirası'nın üzerinde olup dört milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört ay,

Nihai fatura değeri dört milyon Türk Lirası'nın üzerinde olup beş milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde on iki ay olarak belirlenmesine,

b) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının; Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmişi aşamamasına,