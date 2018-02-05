İnternetten KYK Kredi Borcu Nasıl Sorgulanır?

Üniversite yıllarınızda öğrenim / katkı kredisi aldıysanız, toplam borcunuzu merak ediyor olabilirsiniz. Kredi borcunuzun toplam miktarını ve ödeme başlangıç tarihinizi de merak ediyorsanız, bu rehberimizde internetten KYK kredi borcu nasıl sorgulanır? sizlere anlatacağız.

Kredi ve Yurtlar Kurumu maddi anlamda sıkıntı çeken lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine aylık olarak kredi ve burs yardımında bulunuyor. Burslar, geri ödemesiz olduğundan burs alan öğrenciler biraz daha şanslı diyebiliriz. Ancak, öğrenim veya katkı kredisi alan öğrenciler bu kadar şanslı değiller. Öğrencilik yıllarında “havadan” geliyormuş hissi veren bu ödemeleri, mezun olduktan sonra geri ödemeye başladığınızda gerçeklerle yüz yüze geliyorsunuz. Krediniz kesildikten sonra, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarına göre hesaplanan KYK kredi borcu nasıl sorgulanır merak ediyorsanız e-Devlet kapısı üzerinden anlatmaya başlayalım.

Öncelikle turkiye.gov.tr adresinden veya mobil uygulamalardan e-Devlet kapısına giriş yapıyoruz. Ardından ana sayfada yer alan Kurumlar butonuna tıklıyoruz.

A’dan Z’ye sıralanan kurumlar listesinden G harfine gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerine giriyoruz.

Hizmetler sayfasında üst bölümde Burs / Öğrenim Kredisi İşlemleri bölümünden Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama seçeneğine tıklayalım.

Açılan sayfada ise listelenen kredi hesabınızın yanındaki Ödeme Bilgileri Butonuna tıklıyoruz.

KYK kredi borcu geri ödeme bilgilerinizi bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Geri ödeme başlangıç tarihiniz ile birlikte her ay ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini ilk aydan son aya kadar görüntüleyebiliyorsunuz.