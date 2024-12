Yeni Twilight Serisi Netflix'ten Onay Aldı ama Eski Karakterler Çok Yaşlandı...

Çıktığı dönemde büyük ses getiren Alacakaranlık Efsanesi, aldığı ağır eleştirilere rağmen şüphesiz türünün en başarılı yapımlarından. Şimdilerde Netflix'te yeni bir animasyon serisiyle devam etmeye hazırlanıyor. Yeni serinin adı Twilight Midnight Sun olacak. Bu seri, tüm yapımların ilham kaynağı olan kitapların yazarı Stephenie Meyer'in 2020'de yazdığı kitabı baz alıyor. Tanıdığımız her karakter bu kitapta geri dönüyor ancak işin sinematik kısmına baktığımızda muhtemelen bu geçerli olmayacak.

Alfa Kurt Sam Uley: "Ben Bunun için Fazla Yaşlıyım..."

Orijinal filmlerin yıldızlarından Chaske Spencer, kurtadam Sam Uley karakterine hayat vermişti. Karakteri, Jacob’ın alfa pozisyonunu edinmesiyle biraz geri planda kalmış olmasına rağmen serinin New Moon, Eclipse, ve Breaking Dawn filmlerinde önemli bir rol oynadı ve hikayenin güçlendirilmesini sağladı. Oyunculuğu ve ses tonu bu rol için adeta kusursuzdu. Ancak yeni Netflix serisi için fazla yaşlı olduğunu vurgulayarak karakterini bu defa başkasına devrettiğini duyurdu.

Spencer, Peacock yapımı dizi Teacup hakkında konuşurken gelen Twilight Midnight Sun sorusuna oldukça şaşırdı ve şöyle yanıt verdi:

Bir anime mi yapıyorlar? Netflix’te mi? İzlerim, kesinlikle bakarım ama ben Sam Uley karakteri için çok yaşlıyım. Sesim bile değişti… Bence daha genç ve daha fit bir aktör bulunabilir.

Bu açıklama, yeni seride "legacy" karakterlerin yer almayacağını kanıtlar gibi olsa da eski oyuncuların hepsi projeye soğuk bakıyor değil. Örneğin Dr. Carlisle Cullen karakterini canlandıran Peter Pacinelli, "Karakteri tekrar oynamak eğlenceli olabilir," diyerek eski rolüne göz kırpmıştı. Ancak Twilight Saga'nın çıkış tarihi ve bugünün tarihi arasında derin bir uçurum olduğunu hatırlatırsak, eski karakterlerin yeni seride yer almaması ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Twilight Midnight Sun Ne Zaman Çıkıyor?

Seri şu an geliştirme aşamasında ve Edward Cullen’ın bakış açısından anlatılan Twilight hikayesini baştan keşfetmeye hazırlanıyor.

Animasyon serisi, Stephenie Meyer ve yapım şirketi Fickle Fish Films’in yanı sıra Temple Hill Entertainment ve Picturestart’tan güçlü bir yapımcı ekibi tarafından hazırlanıyor. Sinead Daly (Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond) ise dizinin hem senaristliğini hem de yapımcılığını üstleniyor.

Bu yeni animasyon serisiyle eski hayranların dikkatini bir kez daha seriye çekmek istiyorlar. Ayrıca yeni bir izleyici kitlesini hedef alarak yine eski seriyi parlatabilecekler.