TBMM'de Artık Yapay Zeka Kullanılacak: Peki Neden?

Yapay zekâ artık hayatımızın her yerinde ve birçok şirket de ürün ve hizmetlerine dâhil etmeye başladı. Görünüşe göre yapay zekâlar çok yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kullanılacak.

Elbette asıl merak edilen nokta yapay zekâların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne için kullanılacağı yönünde. Anadolu Ajansı'na konuşan TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Muhsine Çevik, konuya dair merak edilen soruları yanıtladı.

Yapay Zeka, TBMM Tutanaklarını Yazacak

Fonetik hece, kelime, cümle ve çeşitli imlâ işaretlerinden meydana gelen mektup türü yazıların makineyle yazılması stenograf denilen steno daktilosuyla mümkün. Türkiye’de steno eğitimi ise sadece TBMM tarafından veriliyor ve stenograflar da sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışıyor.

TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Muhsine Çevik, TBMM'nin TÜBİTAK ile yürüttüğü Tutanak Bilgi Sistemi Projesi'nin artık aktif olarak kullanılacak olmasıyla birlikte yapay zekânın milletvekillerinin konuşmasını yazıya dökeceğini söyledi.

1.5 yıldır bu projenin üzerinde çalıştıklarını belirten Çevik, yapay zekânın metinlerinin uzmanlar tarafından kontrolden geçirileceğini ekledi. Tartışmaları oturumlarla ilgili olarak ise yapay zekânın yeterli ayırt ediciliğe sahip olamayacağından insan desteğine ihtiyaçları olduklarını söyledi.

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