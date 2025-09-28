5G'nin İlk Adımları Atılıyor: İlk Olarak Nerede Kullanılacak?

Uzun bir süredir ülke gündemimizde yer 5G hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Hatırlatmak gerekise Ulaştırma ve Altayapı Bakanlığı geçtiğimiz aylarda yeni bağlantı teknolojisine yönelik çalışmaların resmen başladığını duyurmuştu.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 5G ile ilgili ilk pilot çalışmalar da kısa süre önce başladı. BTK, ilk pilot uygulamalarından birini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hayata geçirdi. Detaylar haberde.

TBMM, Yeni Yasama Döneminde 5G'yi Kullanacak

Yapılan açıklamalara göre, 28. dönem 4. Yasama Yılı'na giren Meclis'te milletvekilleri ve personel, 5G teknolojisini ekrenden deneyimleme şansı buldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5G teknolojisini ülke geneline yaymak adına yaptığı pilot çalışmalara TBMM'de devam etti.

Bu kapsamda, meclis binasında yer alan Ziyaretçi Kabul Salonu'nun üzerine özel bir 5G baz istasyonu kuruldu. Böylelikle Türkiye'deki bazı mobil operatörlerin şimdiden sunmaya başladığı 5G internet hizmeti meclis içerisinde kullanılmaya başlandı.

Aktarılanlara göre milletvekilleri ve meclis personeli 5G'ye yönelik oldukça olumlu geri bildirimlerde bulundu. Kullanıcıları en çok sevindiren detaylardan biri ise 5G'nin, meclis yerleşkesi içerisinde herhangi bir ek ücret talep edilmeden sunulması oldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin telefonunuz 5G'yi destekliyor mu? Yorumlarda buluşalım!