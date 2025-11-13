TCL'in Fiyatı Dudak Uçuklatan Dev Televizyonları Türkiye'de Satışa Çıktı

Yeni bir televizyon alırken en çok neye dikkat ediyorsunuz? Aslında bu sorunun cevabı kişiden kişiye ve bir televizyondan beklediklerine göre değişiyor. Ancak genel olarak herkesin ortak cevabı boyut oluyor. Çünkü söz konusu seyir zevki olduğunda neredeyse hiçbir şey boyut kadar etki etmiyor.

Tam da bu nedenle ülkemizde 65 inç ve üzeri boyutlara sahip TV'ler oldukça rağbet görüyor. Durumun farkıda olan TCL ise ülkemizdeki TV ailesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak şirket, büyük ekran ailesine iki yeni 98 inç model daha ekledi.

TCL 98 P8K QLED ve 98 C8K QD-Mini LED Türkiye'de Satışa Çıktı

TCL, 98 inç boyuta sahip P8K QLED ve C8K QD-Mini LED modellerini Türkiye'de satışa sundu. Yeni TV’ler, TCL’nin yapay zeka destekli AiPQ işlemcisinin gücünü kullanıyor. İşlemci; renk, parlaklık, kontrast ve ses optimizasyonunu içerik türüne göre anlık olarak ayarlıyor.

Film, spor veya oyun fark etmeksizin her sahne daha doğal renkler, yüksek derinlik hissi ve dengeli ses ile ekrana geliyor. Dolby Atmos ve Dolby Vision IQ desteği de deneyimi tamamlayarak ortam ışığına göre en doğru parlaklığı sağlıyor. Google TV kullanan televizyonların teknik özellikleri ise şu şekilde:

TCL 98 P8K QLED TV Teknik Özellikleri

QLED ekran

HVA panel, düşük yansıma

4K (3840×2160) çözünürlük

AiPQ Pro işlemci

Dolby Vision IQ & HDR10+

2.1 kanallı ONKYO + Dolby Atmos

144 Hz doğal yenileme

AMD FreeSync Premium

Game Master oyun paneli

HDMI 2.1

Google TV & Hey Google

5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB 3.0

İnce ve modern tasarım

TCL 98 C8K QD-Mini LED TV Teknik Özellikleri

QD Mini LED panel, binlerce karartma bölgesi

3840+ Full Array Local Dimming

5.000 nit HDR parlaklık

CrystGlow WHVA panel: %0,5 yansıma, %40 geniş görüş açısı

178° izleme açısı

Yapay zekâ destekli TSR AiPQ işlemci

Halo kontrol teknolojisi

Dolby Vision IQ & HDR10+

Audio by B&O + Dolby Atmos

288 Hz VRR / 144 Hz doğal yenileme

AMD FreeSync Premium Pro

Game Master oyun yardımcısı

HDMI 2.1 – Yeni nesil konsol uyumu

5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB 3.0

Ultra ince çerçevesiz tasarım (0,1 mm)

TCL 98 P8K QLED'in fiyatı 138 bin TL. TCL 98 C8K QD-Mini LED'in ise panel teknolojisinin çok daha maliyetli olması nedeniyle 228 bin TL'den satın alınabiliyor.