Gözleri Koruyan ve Yapay Zeka Özellikleri Sunan TCL P10 Tanıtıldı!

TCL, P10 isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Yapılan tanıtım ile birlikte TCL P10'un özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bu telefon 120Hz yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra yapay zeka desteği ve göz koruma işlevleriyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

TCL P10 Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonun ekranı NXTPAPER teknolojisini destekliyor. TCL tarafından geliştirilen bu teknoloji, göz konforunu ve enerji verimliliğini ön planda tutuyor.

Parlamayı minimuma indirilen bu teknoloji, zararlı mavi ışığın yüzde 50'sinden fazlasını filtreliyor. Böylece uzun süreli kullanımda göz yorgunluğu önemli ölçüde azaltılıyor. Doğal ışığı yansıtarak arka aydınlatmaya olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Bu, enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda canlı görseller elde edilmesine imkân tanıyor.

Telefonun bir diğer dikkat çeken özelliği ise yapay zeka. Cihazda AI tabanlı yazma ve AI tabanlı sesli notlar gibi özellikler sunan AI asistanı bulunuyor. Bu asistan ile birlikte telefon kullanımı daha keyifli hâle geliyor.

Gücünü Dimensity 6000 serisi işlemciden alan telefon 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 12 GB RAM'e sahip cihaz 167,6 x 75,5 x 7,99 mm boyutlarında. 5.010 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefon 196 gram ağırlığında.

Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

TCL P10 Fiyatı

TCL P10 modeli 1.998 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 20 bin TL) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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