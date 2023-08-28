TCL Yüksek Performanslı Oyun TV'si C745'i Tanıttı

TCL, olağanüstü görüntü kalitesi, ultra düşük gecikme süresi ve üstün görsel-işitsel özelliklere sahip üst düzey oyun TV serisi C745'i piyasaya sürdü. 55, 65 ve 75 inçlik modelleri bulunan C745, Bilkom'un yaygın ağı aracılığıyla çevrimiçi olarak veya fiziksel mağazalardan satın alınabilir durumda.

C745, 144Hz VRR yenileme hızına sahip ve zorlu oyunlarda bile görüntü kaymasını ve bulanıklığı ortadan kaldırarak yüksek çözünürlüklü bir oyun deneyimi sağlıyor.

Dolby Vision IQ ve HDR10+ gibi çoklu HDR formatlarını destekleyen C745, çeşitli oyun kaynaklarına da uyum sağlıyor. AMD FreeSync Premium Pro, PC ve konsol oyuncuları için kusursuz bir görsel deneyim sağlarken, kullanıcılar ayrıca optik mikro LED arka ışığı kontrol ederek hassas ışık ve gölge dengesi için bölgesel karartma ile sürükleyici bir oyun ortamı sağlayabilir.

Üst Düzey Oyun Deneyimi ve Yüksek Performans Bir Arada

AiPQ Processor 3.0, parlaklığı, kontrastı, rengi ve çözünürlüğü otomatik olarak ayarlamak için akıllı algoritmalar kullanarak görüntüleme deneyimini geliştiriyor. TCL C745 ayrıca Dolby Vision ve HDR 1000nit yüksek parlaklık ile detay odaklı oyuncular için de canlı bir deneyim sunuyor.

TCL'in C745 oyun TV'si, Bilkom'un geniş satış ağı aracılığıyla oyunculara birinci sınıf bir oyun deneyimi sunuyor.

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