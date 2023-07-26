Yenilikçi Özellikleriyle Dikkat Çeken TCL 4K QLED TV C645 Tanıtıldı

Dünyanın en çok satan ikinci markası olan TCL Electronics, en son özelliklerle olağanüstü ev eğlencesi sağlamak için tasarlanan en yeni QLED TV modeli C645'i tanıttı.

C645, Quantum Dot Teknolojisini kullanarak gerçek sinematik renkler sunuyor ve aydınlık odalarda bile sürükleyici bir izleme deneyimi için bir milyardan fazla renk görüntülüyor. HDR10+ ve Dolby Vision ile donatılan TV, üstün kontrast, canlı renkler ve hassas ayrıntılar sağlıyor.

TV'nin ses kalitesi, yüksek kaliteli hoparlörler ve Dolby Atmos desteği ile etkileyici görsellerle eşleşiyor. TCL'nin AiPQ Engine 3.0 özelliği, Ai-Picture-Quality algoritması kullanarak 4K çözünürlükteki içeriği optimize ediyor, kristal netliğinde görseller ve canlı renkler sağlıyor.

Oyuncuları Sevindirecek Özellikler de C645'in Parçası

Oyuncular, C645'in hareket bulanıklığını azaltan ve 120Hz yenileme hızıyla daha akıcı bir oyun deneyimi sunan Game Accelerator teknolojisini de beğenecekler. TV, Dolby Vision da dâhil olmak üzere çeşitli içerikler için en iyi görüntü kalitesini sağlayan çoklu HDR formatlarını destekler.

Google TV entegrasyonu, kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilmiş önerilerle akış hizmetlerinden geniş bir içerik yelpazesi sunarak TV'nin çekiciliğini artırıyor. C645 ayrıca dâhili Google Asistan ile gelişmiş eller serbest ses kontrolüne de sahip.

Bilkom'un geniş çevrimiçi ve fiziksel satış ağından temin edilebilen TCL C645, birinci sınıf ev eğlencesi ile bağlantılı ve akıllı bir yaşam tarzı arayanlar için birebir.