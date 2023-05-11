TECNO MEGABOOK T1, Red Dot Tasarım Ödülüne Layık Görüldü

TECNO'nun ilk düzüstü bilgisayar modeli olan MEGABOOK T1, Red Dot tasarım ödülünü kazanarak büyük bir başarının altına imza attı. Söz konusu dizüstü bilgisayar, sahip olduğu yüksek performans, uzun pil ömrü ve yenilikçi tasarımıyla ön plana çıkıyor.

TECNO MEGABOOK T1 Tasarım Ödülü Almayı Başardı

Geleneksel laptop tasarımlarının yanı sıra işlevselliği ve estetik görünümü ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran dizüstü bilgisayar, Red Dot tasarım ödülüne layık görüldü. MEGABOOK T1'in tasarımı, Z kuşağının enerjik ve genç özelliklerinden ilham alınarak tasarlandı.

Üst kapak kısmı benzersiz Startrail Phantom ile tasarlanan bilgisayar, ultra hafif yapısı ve kullanım kolaylığı da dikkatleri üzerinde topluyor. Laptop, 220 mikronluk elmas parçacıkları kullanılarak uygulanan kumlama yöntemiyle kapak kısmında cam dokusu hissiyatı veriyor.

İlk olarak 1955'te Almanya'da ortaya çıkan tasarım ödülü, uluslararası üç büyük ve en iyi tasarım ödülünden biri olarak kabul ediliyor. Her sene düzenlenen Red Dot Ürün Tasarım Ödülleri'nde yılın estetik açıdan en işlevsel, çekici, akıllı ya da yenilikçi ürünleri seçiliyor.

TECNO MEGABOOK T1 Özellikleri

Ekran Boyutu: 15,6 inç

RAM: 12 GB

Ekran Kartı:

İşlemci: Intel Core i5

Batarya: 70Wh

Ağırlık: 1,48 kg

Kalınlık: 14,8 mm

Depolama: 512 GB SSD

TECNO MEGABOOK T1 Fiyatı

TECNO MEGABOOK T1 modelinin tavsiye edilen satış fiyatı 13 bin 999 TL olarak belirlendi.