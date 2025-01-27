TECNO PHANTOM V Flip2 5G, Türkiye’de Satışa Çıktı

TECNO, katlanabilir ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirketin bu doğrultudaki son hamlesi ise PHANTOM V Flip2 5G modelini Türkiye'de satışa sunmak oldu. Telefon, hem tasarımı hem de yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çekmeyi başardı. İşte TECNO PHANTOM V Flip2 5G fiyatı ve özellikleri.

TECNO PHANTOM V Flip2 5G, Türkiye Fiyatı

TECNO PHANTOM V Flip2 5G, MediaMarkt, Vatan, Teknosa, Vodafone ve çevim içi satış kanalları üzerinden KDV dahil 49.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Katlanabilir telefon sevenler ve yeni teknolojilere meraklı olanlar için oldukça ilgi çekici olan bu cihaz, özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Tecno Phantom V Flip2 Özellikler:

Ekran (Ana Ekran) Boyut: 6.9 inç (AMOLED) Çözünürlük: 1080x2640 (FHD+) Yenileme Hızı: 120 Hz

İkinci Ekran (Kapak Ekranı) Boyut: 3.64 inç (AMOLED) Çözünürlük: 1056x1066 piksel

Kamera Arka Kamera: 50 MP + 50 MP (ana + ekstra geniş açı), 4K video kaydı Ön Kamera: 32 MP, 2K video kaydı

Donanım İşlemci: MediaTek Dimensity 8020, 2.6 GHz (8 çekirdek) RAM: 8 GB Dahili Depolama: 256 GB

Batarya Kapasite: 4720 mAh Hızlı Şarj Gücü: 70W (15 dakikada %50 dolum)

İşletim Sistemi Android 14 (HiOS arayüzü)

Bağlantı Özellikleri Çift SIM (Nano-SIM) 5G, 4.5G Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC



Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Özellikleri ve Türkiye fiyatını göz önüne aldığınızda TECNO PHANTOM V Flip2 5G'yi satın almayı düşünür müydünüz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.