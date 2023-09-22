Tecno Phantom V Flip Tanıtıldı: 120Hz Yenileme Hızı ve Dahası!

Tecno Phantom V Flip olarak isimlendirilen yeni katlanabilir akıllı telefon modeli tanıtıldı. Şık bir görünüme sahip olan Tecno Phantom V Flip özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerinde topladı. Peki, Tecno marka telefonda hangi donanım bileşenleri yer alıyor?

Tecno Phantom V Flip Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,9 inç

: 6,9 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2640 piksel

: 1080 x 2640 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 413 PPI

: Yaklaşık 413 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Boyutu : 1,32 inç

: 1,32 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü : 466 x 466 piksel

: 466 x 466 piksel İşlemci : MediaTek Dimensity 8050

: MediaTek Dimensity 8050 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 64 MP + 13 MP

: 64 MP + 13 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30/60 FPS

: 1080p 30/60 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.1

: 5.1 Batarya Kapasitesi : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Kablolu Şarj : 45W

: 45W Yazılım : Android 13 tabanlı HiOS 13.5

: Android 13 tabanlı HiOS 13.5 Ağırlık: 194 gram

Katlanabilir telefonlar arasında yer alan Phantom V Flip modelinin arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Arka kameralar 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080p çözünürlükte 30/60 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 1080p çözünürlükte 30/60 FPS video kaydı yapma yeteneğine sahip. 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tecno Phantom V Flip Fiyatı

Siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Phantom V Flip'in fiyatı Avrupa bölgesi için 700 euro olarak belirlendi.

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