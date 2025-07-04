144Hz Ekrana Sahip 7 Bin TL'lik Telefon Tanıtıldı! Dev Bataryası Var

Kısa süre önce 144Hz ekranlı Spark 40 Pro+'ı duyuran TECNO, yeni bir telefon tanıttı. POVA 7 5G isimli bütçe dostu telefon yüksek yenileme hızı, devasa batarya,ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

TECNO POVA 7 5G Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TECNO POVA 7 5G, LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 207 gram ağırlığındaki telefon 167,25 x 75,61 x 8,8 mm boyutlarında.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7300 Ultimate işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı HiOS ile birlikte gelen telefonda 8GB LPDDR4X RAM mevcut. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram değerine sahip ana kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Telefon 4K 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

POVA 7 5G'de IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Dolby Atmos teknolojisini destkeleyen telefonda stereo hoparlörler yer alıyor.

TECNO POVA 7 5G'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama: 14.999 Hindistan rupisi (6.993 TL)

14.999 Hindistan rupisi (6.993 TL) 8 GB RAM + 256 GB depolama: 15.999 Hindistan rupisi (7.459 TL)

TECNO POVA 7 5G için 14.999 Hindistan rupisi başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı yaklaşık 7 bin TL, vergili fiyatı ise 14 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.