144Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! İşlemcisi Şaşırttı

Kısa süre önce 8 GB RAM'li bütçe dostu Spark 40'ı duyuran TECNO, yeni bir telefon tanıttı. Spark 40 Pro+ isimli telefonda yüksek yenileme hızı, yüksek şarj hızı ve büyük batarya dahil birçok özellik bulunuyor.

TECNO Spark 40 Pro+ Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TECNO Spark 40 Pro+, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor.

Spark 40 Pro+'ta 2025 yılının mayıs ayında tanıtılan MediaTek Helio G200 işlemcisi yer alıyor. Sekiz çekirdekli işlemci, ilk kez bu telefonda kullanıldı. 8 GB RAM'e sahip telefon 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Android 15 tabanlı HiOS 15.1 ile birlikte gelen telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiskel çözünürlüğünde kamera mevcut. 5200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Spark 40 Pro+'ta IP64 sertifikası da yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, TECNO'nun yeni telefonu Spark 40 Pro+'ın fiyatı ne kadar?

TECNO Spark 40 Pro+ Fiyatı

TECNO Spark 40 Pro+ için 769.000 Uganda Şilini (8.573 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.