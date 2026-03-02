TECNO, 144Hz AMOLED Ekranlı Telefon Tanıttı! 12 GB RAM ve Dahası

TECNO, Camon 50 Ultra isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunuyor. Camon 50 Ultra ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip.

TECNO Camon 50 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2

Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultimate

MediaTek Dimensity 7400 Ultimate RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69K

IP69K Yazılım: Android 16 tabanlı HiOS 16

TECNO Camon 50 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TECNO Camon 50 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Akıllı telefon ayrıca Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor. TECNO Camon 50 Pro'da ise 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1208 x 2644 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

TECNO Camon 50 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 7400 Ultimate işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 ve dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler pek çok mobil oyun için yeterli performans sunuyor.

TECNO Camon 50 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl?

Camon 50 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Serinin diğer modeli olan Camon 50 Pro'da da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim. Telefonun ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde.

TECNO Camon 50 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh?

Android 16 tabanlı HiOS 16 ile birlikte gelen TECNO Camon 50 Ultra, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Akıllı telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Camon 50 Pro'da ise 6.150 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut. Yeni modelde batarya kapasitesinde önemli bir artış yaşanırken şarj hızının aynı kaldığını görüyoruz.

TECNO Camon 50 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

TECNO Camon 50 Ultra, Avrupa'da yaklaşık 400 euro (20.597 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacak. TECNO marka akıllı telefonlar Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla yeni telefonun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı belli değil ancak tahmini vergili fiyatı 40 bin TL civarı olabilir.

Editörün Yorumu

TECNO Camon 50 Ultra'nın dev batarya, yüksek yenileme hızı, 12 GB RAM seçeneği ve üçlü kamera sistemi dahil olmak üzere birçok yönden oldukça iddialı olduğunu söyleyebilirim. Telefonıun ayrıca hem oyunlar hem de sosyal medya kullanmak gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunduğunu düşünüyorum. Bence telefonun IP69K sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olması da önemli bir avantaj.