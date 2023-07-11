TECNO SPARK 10 Pro Türkiye’de Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı!
Satışa sunulan TECNO SPARK 10 Pro modelinin Türkiye fiyatı belli oldu. İşte dikkat çeken kamera özelliklerine sahip olan telefona ilişkin ayrıntılar!
Uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken TECNO SPARK 10 Pro Türkiye’de satışa sunuldu. Peki, şık tasarımı ve kamera özellikleriyle ön plana çıkan TECNO SPARK 10 Pro'nun Türkiye fiyatı ve donanım bileşenlerine dair detaylar haberimizde.
TECNO SPARK 10 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Mediatek Helio G88
- RAM: 4 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 0.08
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Şarj: 18W
6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TECNO SPARK 10 Pro, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Mediatek Helio G88 işlemcisinden alan telefon 208 gram ağırlığında.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. ASD modunu ve 3D LUT teknolojisini destekleyen 50 MP kamerada cilt tonlarına uygun görüntüleme sistemi bulunuyor.
Akıllı Güzellik isimli modun yer aldığı telefonda akıllı Süper Gece filtreleri ve Süper Gece algoritması yer alıyor. Bunların yanı sıra AR çıkartmaları HDR, bokeh efekti ve sinematografi modu gibi özellikler de mevcut.
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TECNO SPARK 10 Pro Fiyatı
TECNO SPARK 10 Pro modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümü 8 bin 399 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
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