Nothing Phone (2) Kutu Açılışı Yapıldı: Etkileyici Tasarım!

Nothing Phone (2) tasarımı ile gündeme geldi. Bir kullanıcı, sosyal medya hesabı üzerinden Nothing Phone (2) modelinin kutu açılış fotoğraflarını paylaştı. Peki, söz konusu akıllı telefon nasıl bir görünüme sahip? Detaylar haberimizde.

Nothing Phone (2) Kutu Açılış Fotoğrafları Sızdırıldı

TechDocterz isimli bir Twitter kullanıcısı, Nothing Phone (2) olarak isimlendirilen akıllı telefon modelinin kutu açılış fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar, yeni Nothing Phone modelinin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Telefonun sol kısmında ses butonları yer alırken sağ kısmında ise güç butonu bulunuyor. Telefonun arka yüzeyi, ilk telefonun arka tasarımına oldukça benziyor. Telefonun kutusundan SIM çıkarma iğnesi, 1 metre uzunluğunda Type-C - Type-C şeffaf şarj kablosu, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor.

Nothing Phone (2) Retail unit unboxed.



- Smartphone (Slightly Curved Back)

- SIM Eject Pin

- 1m Type-C to Type-C Charging Cable

- Safety Information & Warranty Card#Nothing #NothingPhone2 https://t.co/NOGvgaQ1nL pic.twitter.com/1G0ZcIl1Lo — 🇮🇳 TechDocterz 🇮🇳 (@TechDocterz) July 9, 2023

Farklı bir görünüme sahip olması nedeniyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran akıllı telefonun, 3 yıl boyunca işletim sistemi yükseltmeleri ve dört yıl boyunca güvenlik yaması güncellemeleri alacağı söyleniyor.

Paylaşılan fotoğraflara göre cihazın arka tarafında iki adet kamera, ön tarafında ise bir adet bulunacak. Arka kameralar dikey şekilde konumlandırılmış. İddiaya göre telefonda ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacak. Cihazın ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip olacağı da ileri sürülüyor.

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