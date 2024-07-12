Uygun Fiyatlı ve AMOLED Ekranlı TECNO SPARK 20 Pro+, Türkiye'de Satışa Çıktı

TECNO, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bizim de Tamindir olarak yakından takip ettiğimiz ürünlerle karşımıza çıkan şirketin sıradaki dikkat çeken ürünü ise SPARK 20 Pro+ oldu. Fiyatı ve özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken TECNO SPARK 20 Pro+, Türkiye'de satışa çıktı.

TECNO Spark 20 Pro+ Özellikleri ve Fiyatı

TECNO Spark 20 Pro+, işlemci olarak MediaTek'in Helio G99 Ultimate yğnga setini kullanıyor. Grafik işlemci olarak ise Mali-G57 MC2 bu cihazda mevcut. RAM tarafında ise cihazda 16 GB'a kadar genişletilebilen 8 GB RAM bulunuyor.

Ayrıca, 256 GB depolama alanı da mevcut. TECNO Spark 20 Pro+, 6.78 inç boyutunda AMOLED ekran ile geliyor ve 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızını destekliyor. Özellikle de telefonun fiyatını göz önünde bulunduracak olursak bu özelliklerin oldukça iddialı olduğunu söylemek mümkün.

TECNO Spark 20 Pro+, kamera özellikleriyle de oldukça iddialı. Bu nedenle 108 megapiksel ana kamera olmak üzere üçlü bir dizilime sahip. Ön tarafta ise 2K video kaydı yapabilen 32 megapiksel çözünürlüğümde bir sensör yer alıyor. Bu kameralar, AI destekli özelliklerle birlikte her ortamda mükemmel fotoğraf ve videolar çekmenizi sağlıyor.

TECNO Spark 20 Pro+, 5000mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor ve 33W Süper Şarj teknolojisini destekliyor. Bu sayede cihaz, sadece bir saatlik şarjla neredeyse tam gün kullanım sunabiliyor. Cihazın tüm özellikleri ise şu şekilde:

TECNO Spark 20 Pro+ Teknik Özellikler

Tasarım: Kalınlık: 7.55mm Ağırlık: 175g Renk Seçenekleri: Lunar Frost, Temporal Orbits, Radiant Starstream

Ekran: Boyut: 6.78" Çözünürlük: FHD+ Yenileme hızı: 120Hz Corning® Gorilla® Glass 5 koruması

Güç: MediaTek Helio G99 Ultimate Platform

Depolama: 8GB RAM + 256GB ROM (16GB RAM genişletme destekli)

Kamera: Arka: 108MP Ana Kamera + 32MP Selfie Kamera Çekim Modu: Süper Gece Modu, 2K Video, AI Portre Batarya: Pil: 5000mAh Hızlı Şarj: 33W Süper Şarj

Diğer Özellikler: Suya ve toza dayanıklılık: IP53 İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı HiOS 13.6



TECNO Spark 20 Pro+, çok yakın bir zamanda 18,999 TL'den başlayan fiyatlarla MediaMarkt, Vatan, Teknosa, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom mağazalarında ve online satış noktalarında kullanıcıların beğenisine sunulacak.