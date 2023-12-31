Tecno Spark 20 Pro+ Tanıtıldı: 108MP Kamera ile Dikkat Çekiyor!

Tecno, beklenenden önce Spark 20 Pro+ modelini duyurarak kullanıcıları şaşırttı. Kasım ayında Spark 20C'yi tanıttıktan sonra, bu ayın başlarında Spark 20 ve Spark 20 Pro'yu duyuran şirket, Ocak ayında tanıtılması beklenen Spark 20 Pro+'yı sessiz sedasız bir şekilde sitesinde listeledi.

Güçlü Performans ve Şık Tasarım: Tecno Spark 20 Pro+

Spark 20 Pro+, serinin en üst seviye cihazı olacak. MediaTek Helio G99 Ultimate işlemci ve 8GB RAM ile güçlendirilmiş, 256GB depolama alanı sunuyor. Cihaz, 164,65 x 75,04 x 7,55 mm boyutlarına sahip ve 108 MP arka kamera ile f/1,75 diyafram açıklığına, 32 MP selfie kamerasına sahip.

Telefon, 120 Hz yenileme hızına, kavisli kenarlara, 1.000 nit tepe parlaklığına ve 2.160 Hz PWM karartmaya sahip 6,78 inç FHD+ AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. 33W kablolu şarj destekli 5.000 mAh bataryası ve Android 14 işletim sistemiyle ön plana çıkıyor.

Spark 20 Pro+, dört farklı renk seçeneği sunuyor: Temporal Orbits, Lunar Frost, Radiant Starstream ve Magic Skin 2.0 Green. Renk seçenekleri arasında siyah, beyaz, yeşil ve turuncu bulunurken, yeşil renk seçeneği suni deri arka kapağa sahip.

Cihaz, Tecno'nun kendi geliştirdiği "Dinamik Bağlantı Noktası" özelliğiyle donatılmış gibi görünüyor. Bu özellik, Apple'ın Dynamic Island'ına benzer bir özellik olarak açıklanıyor. Tecno Spark 20 Pro+ modelinin ülkemizdeki satış tarihi ise merak konusu.