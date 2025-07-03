5 Bin TL'lik Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve 8 GB RAM'e Sahip

Geçtiğimiz aylarda 144Hz ekranlı bütçe dostu telefon POVA Curve 5G'yi duyuran TECNO, yeni bir telefon tanıttı. Spark 40 isimli yeni telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

TECNO Spark 40 Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Spark 40, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Android 15 tabanlı HiOS 15 ile birlikte gelen telefon 7,67 mm kalınlığında.

Telefon gücünü MediaTek Helio G81 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Spark 40 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç adet RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB bulunuyor. 5200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefonda IP64 sertifikası da yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

TECNO Spark 40'ın Tahmini Türkiye Fiyatı

TECNO Spark 40 için 479.000 Uganda Şilini (133 dolar) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 5 bin TL, vergili fiyatı ise 10 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.