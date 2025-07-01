144Hz Ekrana Sahip 10 Bin TL'lik Telefon! 32 MP Ön Kamera ve Dahası

Geçtiğimiz hafta 120Hz ekranlı bütçe dostu telefon Moto G66j 5G'yi tanıtan Motorola, çok yakında yeni bir telefon tanıtacak. Moto g96 5G isimli telefonun çıkış tarihi ve bazı özellikleri belli oldu. Görünüşe göre uygun fiyata yüksek yenileme hızı sunacak.

Motorola Moto g96 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Moto g96 5G, pOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.40 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Moto g96 5G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli Sony LYT-700C ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Telefonda IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Peki, Motorola'nın yeni telefonu ne zaman tanıtılacak?

Motorola Moto g96 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola'nın yeni telefonu Moto g96 5G 9 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı açıklanacak.

Motorola Moto g96 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Moto g96 5G'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 22 bin 990 Hindistan rupisi (10 bin TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.