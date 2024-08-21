Tecno Spark Go 1 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Akıllı telefonları ile ülkemizde de boy gösteren ve genellikle giriş - orta seviye modelleri ile tanınan Tecno, Spark Go 1 ile telefonlarına bir yenisini ekledi. Android 14 Go ile kutudan çıkan telefon giriş segmentinde yer alıyor.

Tecno Spark Go 1 Özellikleri

Spark Go 1'in 6.67 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunarken, delikli ekranın ev sahipliği yaptığı ön kamera 8 Megapiksel çözünürlüğünde. Arka kameranın çözünürlüğü ise 13 Megapiksel seviyesinde.

Bu ekranda gelen bildirimleri ve şarj durumunu Apple Dynamic Island ile benzer bir şekilde görebiliyorsunuz. Telefonun ıslak ve yağlı ellerle kullanılabildiği belirtilirken, IP54 dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Tabii bu telefonu sudan uzak tutmanız gerektiğini gösteriyor.

3 GB / 4 GB RAM seçeneklerine 64 GB / 128 GB depolama seçeneklerinin eşlik ettiği telefon gücünü Unisoc T615 işlemciden alıyor. 5000 mAh bataryaya ve 15W hızlı şarj desteğine sahip olan Tecno Spark Go 1, Startrail Siyah ve Parıltılı Beyaz renk seçenekleri sunuyor.