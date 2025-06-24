120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! Dev Bataryası Var

Geçtiğimiz aylarda TECNO Camon 40'ı tanıtan TECNO, yeni bir telefon duyurdu. Spark Go 2 isimli yeni telefon uygun fiyata yüksek yenileme hızı, büyük batarya kapasitesi ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

TECNO Spark Go 2 Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TECNO Spark Go 2, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 186 gram ağırlığındaki telefon 165,6 x 77 x 8,25 mm boyutlarında. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü de mevcut.

Telefonda UNISOC T7250 işlemcisi ve Mali-G57 MP1 GPU bulunuyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı HiOS 15 ile birlikte gelen telefonda 4 GB LPDDR4X RAM ve 64 GB depolama yer alıyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip Spark Go 2 modeli 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/1.85 diyafram değerine sahip kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Stereo hoparlörlere sahip telefonda 3,5 mm kulaklık jakı da mevcut.

TECNO'nun bütçe dostu telefonunda IP64 sertifikası da yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, TECNO Spark Go 2'nin fiyatı ne kadar?

TECNO Spark Go 2 Fiyatı

TECNO Spark Go 2 için 6999 Hindistan rupisi (3.223 TL) fiyat belirlendi.