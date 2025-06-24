4.600 TL'lik Telefon Tanıtıldı! 6000 mAh Batarya ve 8 GB RAM'e Sahip

Geçtiğimiz günlerde Y29T 5G'yi duyuran vivo, yeni bir telefon tanıttı. Uygun fiyat etiketine sahip olan T4 Lite 5G devasa batarya kapasitesi ve 8 GB RAM seçeneğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

vivo T4 Lite 5G Özellikleri

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo T4 Lite 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 260 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 202 gram ağırlığındaki telefon 167,3 x 76,95 x 8,19 mm boyutlarında.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo Y300c modelinde de aynı işlemci tercih edilmişti.

T4 Lite 5G 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 6.000 mah batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Telefonda IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 ile birlikte gelen telefonun yan tarafında parmak izi sensörü de yer alıyor.

vivo T4 Lite 5G'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

4 GB RAM + 128 GB depolama: 9.999 Hindistan rupisi (4.600 TL)

9.999 Hindistan rupisi (4.600 TL) 6 GB ARM + 128 GB depolama: 10.999 Hindistan rupisi (5.069 TL)

10.999 Hindistan rupisi (5.069 TL) 8 GB RAM + 256 GB depolama: 12.999 Hindistan rupisi (5.991 TL)

vivo T4 Lite 5G için 9999 Hindistan rupisi başlangıç fiyatı belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 4 bin 600 TL, vergili fiyatı ise 9 bin 320 TL civarında olabilir. Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata sahip olacağı henüz resmî olarak açıklanmadı.