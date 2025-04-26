Telefon Mu Kağıt Mı Belli Değil! Görüp Görebileceğiniz En İnce Model!

Dünyanın en ince akıllı telefonu unvanı için gün sayan TECNO, yepyeni konsepti SPARK Slim'i MWC 2025'te tanıtmaya hazırlanıyor. Hem yapay zeka destekli hem de güçlü bir performans vaat eden bu ultra ince model, teknoloji tutkunlarının gözlerini üzerine çekecek. Üstelik sadece inceliğiyle değil, barındırdığı devasa pil kapasitesiyle de epey iddialı.

Bu kadar ince telefona dev batarya nasıl sığmış? İşte telefonun teknik detayları...

İncecik Kasada 5200 mAh Batarya, 50 MP Kamera

SPARK Slim, 5,75 mm'lik etkileyici bir inceliğe sahip. Üstelik bu narin yapısına rağmen 5200mAh gibi dev bir pil taşıyor. Genelde bu kadar ince cihazlar bir günlük pil ömrüyle yetinirken, SPARK Slim tam tersine tüm günü çıkaracak güç sunuyor.

Kamera tarafında ise 50MP+50MP çift arka kamera kurulumu ve 13MP'lik ön kamera var. Arka kameradaki interaktif ışık bandı sadece estetik katmakla kalmıyor, aynı zamanda çekim deneyimini daha havalı hale getiriyor.

Cihazın şıklığı da detaylarda gizli. Tamamen geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş yekpare paslanmaz çelik gövdesi, hem çevre dostu hem de elde harika bir his veriyor. 6,78 inç büyüklüğünde, 3D kavisli AMOLED ekranı; 1,5K çözünürlüğü ve 144Hz yenileme hızıyla iddialı bir görüntü kalitesi sunuyor.

Ekran parlaklığı da 4.500 nit'e kadar çıkabiliyor, yani güneş altında bile gözünüzü kısmadan telefon kullanabileceksiniz.

Hızlı Şarj Desteği: Tek Şarjla Gün Boyu Deneyim

Bu şık telefonun içi de dışı kadar etkileyici. Henüz çıkış yapmamış olan sekiz çekirdekli yeni bir işlemciden güç alan SPARK Slim, hem akıcı bir deneyim hem de uzun süreli kullanımda yüzleri güldürüyor. 45W hızlı şarj desteği sayesinde de pili gün boyu yettiği gibi, şarj etmesi de fazla zamanınızı almayacak.

SPARK Slim, sadece inceliğiyle değil, genel yapısıyla da geleceğin akıllı telefon trendlerine göz kırpıyor. TECNO, şık tasarım ve güçlü donanımı bir araya getirerek form faktöründe yeni bir sayfa açacak. Pek çok yenilikçi anlayışla inşa edilmiş bu model MWC 2025'te tanıtılacak ve teknoloji dünyasında iddialı bir çıkış yapacak.