Fotoğraflarınız Artık Yalan Söylemeyecek! İnsan Gözü Gibi Gören TECNO SpectraVision Tanıtıldı

TECNO, Barcelona'da düzenlenen MWC 2025'te gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Size kısa süre önce şirketin pek çok üründen oluşan yapay zeka ekosisteminden bahsetmiştik. Şimdi ise TECNO, Mobil Dünya Kongresi'nde mobil fotoğrafçılıkta renk doğruluğunu yeniden tanımlayan SpectraVision teknolojisini tanıttı.

TECNO SpectraVision Teknolojisi MWC 2025'te Tanıtıldı

TECNO, MWC 2025'te SpectraVision'ı tanıttı. SpectraVision, mobil fotoğrafçılıkta renk doğruluğunu insan gözüne yakın seviyeye getiren, multispektral sensör ve yapay zeka destekli bir kamera teknolojisi. Karmaşık ışık koşullarında ve portre çekimlerinde gerçekçi renkler ve doğal cilt tonları sunuyor. Yani gözünüzle gördüğünüz ve telefonunuzla çektiğiniz görüntüler artık birbirinden farklı olmayacak.

Geliştirilen sistem, özellikle karmaşık ışık koşullarında bile renklerin doğal ve gerçekçi görünmesini sağlıyor. SpectraVision'ın temelinde, geleneksel 4 kanallı sensörlerin aksine 9 kanallı bir spektral sensör bulunuyor. Bu sensör, ışık spektrumunu daha geniş bir aralıkta analiz ederek renk detaylarını zenginleştiriyor.

TECNO Imaging Matrix adlı sistem ise donanım ve yapay zeka yazılımını birleştirerek gece manzaraları veya farklı aydınlatmalarda bile renk doğruluğunu koruyor. Portre çekimlerinde ise SpectraVision, cilt tonlarını doğal şekilde aktarmak için spektral kümeleme teknolojisi ve tam spektrum analizi kullanıyor.

Bu sayede, birden fazla cilt tonunun olduğu sahnelerde bile renk bozulmaları engelleniyor. TECNO'nun Universal Tone (UT) algoritması ve geniş cilt tonu veri tabanı, farklı ten renklerini gerçeğe yakın şekilde yansıtıyor. TECNO, mobil görüntüleme alanındaki liderliğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl MWC'de tanıttığı PolarAce ve çoklu cilt tonu renk kartının ardından, bu yıl SpectraVision ile renk doğruluğunda yeni bir standart belirledi. Marka, "Stop at Nothing" felsefesiyle görüntüleme teknolojilerinin sınırlarını zorlamaya devam edeceğini vurguluyor.