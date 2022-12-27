TECNO Türkiye ve Kenan Doğulu İş Birliği Artık Billboard'larda

Ülkemizde de kısmen yeni sayılan markalardan diyebileceğimiz TECNO, telefonlarıyla kısa sürede ilgi görmeyi başarmıştı. Türkiye'de en çok kullanılan modellerden biri hâline gelmeyi amaçlayan şirket, geçtiğimiz haftalarda ilk reklam kampanyası olarak Kenan Doğulu ile olan iş birliğini açıklamıştı.

Uzun vadeli bir reklam yüzü olacağı belirtilen Kenan Doğulu'yu vatandaşlar bugünden itibaren billboard'larda da görebilecek. Ülkenin pek çok yerine asılan bu yeni reklam kampanyası, TECNO Türkiye için de büyük önem arz ediyor.

Türkiye'nin en popüler ve en sevilen sanatçılarından biri olan Kenan Doğulu'nun marka elçisi olmasıyla birlikte markasına da giderek popülerlik katan TECNO Türkiye, bu iş birliğinin uzun süreliği olacağını ve TECNO'nun farklı ürünlerine ilişkin kampanyaları da kapsayacağını açıkladı.

TECNO Türkiye ve Kenan Doğulu İş Birliği Sürecek

Şimdilik açık hava reklamları ve billboard'ları kapsayan bu süreç, önümüzdeki günlerde pek çok farklı reklam kampanyasına evrilecek.

Peki siz TECNO Türkiye'ye ait telefonları kullandınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.