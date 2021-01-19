Tecno Türkiye’de Akıllı Telefon Üretecek: Milyon Dolarlık Yatırım!

Tecno Türkiye’ye milyon dolarlık yatırım yapacak. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Tecno, gerçekleştireceği yatırım ile birlikte ülkemizde akıllı telefon üretecek. Ülkemizde ilk Tecno marka akıllı telefonun ne zaman üretileceği de belli oldu. Gerçekleşecek yatırım ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Tecno Türkiye’de Ne Zaman Akıllı Telefon Üretecek?

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Tecno, ülkemize 25 milyon dolardan fazla yatırım yapma kararı aldı. Çinli teknoloji devi Tecno, yapacağı yatırım ile birlikte ülkemizde akıllı telefon üretecek. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre üretim planlamasına ilişkin gerekli adımlar atıldı ve ilk yerli Tecno telefon modelinin üretileceği tarih belli oldu.

Tecno markası, ülkemizde pek popüler değil fakat dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip. Manchester City gibi pek çok dünya markasının global sponsoru olan Tecno’nun aldığı yatırım kararı, firmanın Türkiye telefon pazarında önemli bir oyuncu olmayı istediğini gözler önüne seriyor. Pazara uyumlu cihaz üretecek olan şirket, gerçekleştirileceği yatırım ile beraber iş imkanı da oluşacak.

Çinli teknoloji devi, fabrikasını İstanbul’un Pendik ilçesine kuracak. Ülkemizde ilk Tecno marka akıllı telefon modeli 2021 yılının mart ayı içerisinde üretilecek. Transsion Holdings'in yan kuruluşu olan şirket, kuracağı fabrikanın Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olacağı da söyleniyor. Fabrikada üretilecek telefonların Türk kullanıcılarına hitap edeceği belirtiliyor.

Akıllı telefon üreticisi, 2020 yılının aralık ayında 3 telefon modelini ülkemizde satışa sunmuştu. Şirketin web sitesinde şu anda Camon 16 Premier, Spark 6 ve Pova isimli modeller satın alınabiliyor. 6.85 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Camon 16 Premier, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2460 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Mediatek MT6785 Helio G90T işlemciden alan cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip.

6.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Spark 6, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1640 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Mediatek Helio G70 işlemciden alan telefon, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. 6.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Pova’nın ekranı da 720 x 1640 piksel çözünürlüğe sahip. Mediatek Helio G80 işlemcinin yer aldığı Pova, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki fraklı RAM seçeneğine sahip.