Sevilen Dizi Karakteri Ted Lasso, FIFA 23'te Yer Alacak

Popüler Apple TV+ dizisi "Ted Lasso"dan Jason Sudeikis'in karakteri, EA Sports'un yakında çıkacak olan video oyunu FIFA 23'te boy gösterecek. Ted Lasso, dizinin kurgusal futbol kulübü AFC Richmond ile birlikte menajer olarak oynanabilecek.

EA, bugün herkesin "en sevdiği bıyıklı menajerin" oyunda yer alacağını bir fragmanla birlikte duyurdu. EA, sevilen TV karakterinin eklenmesinin oyuna yeni oyuncular getireceğini umuyor. FIFA serisinde genellikle gerçek hayattaki kulüpler yer alıyordu, bu nedenle Lasso, Koç Beard, Jamie Tartt, Dani Rojas, Sam Obisanya, Roy Kent ve Isaac McAdoo gibi "Ted Lasso" karakterlerine sahip olmak birçok hayranı heyecanlandıracak.

Apple TV+ dizisi kısa süre önce, nispeten yeni dizi için etkileyici bir başarı olan Komedi dalında ikinci Emmy ödülünü kazandı. Yayın hizmeti, 2020'den beri "Ted Lasso" dizisini yayınlıyor.

Kariyer Modunda Ted Lasso ile Oynanabilecek

EA Sports Marka Başkan Yardımcısı David Jackson, "Kısa sürede sınırlı deneyime sahip olan Ted Lasso, futbol tutkusu ve inancın gücü ile birlikte Dünya çapında milyonlarca futbol severe hayat veren kültürel bir fenomen hâline geldi." dedi.

Oyuncular diledikleri takdirde kariyer modunda Ted Lasso'yu menajer olarak seçebilecekler. Şirket ayrıca Ted Lasso ve menajer öğeleri, AFC Richmond formaları, rozetler, bayraklar ve daha fazlası gibi kilidi açılabilir öğeler olacağını duyurdu. AFC Richmond'un stadyumu Nelson Road da oyunda yerini alacak.

FIFA 23, 1 Ekim'de çıkıyor ve Dünya çapında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Stadia platformlarından oynanabilecek. Ultimate Edition satın alan oyuncular 27 Eylül'de erken erişime sahip olacaklar.