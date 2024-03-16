James Gunn Yönetmenliğindeki Teen Titans Filmi Geliyor: Neler Bekliyoruz?

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Teen Titans, James Gunn ve Peter Safran'ın son dönemde önderlik ettiği DC Studios aracılığıyla kendi filmlerine kavuşacak.

Proje, DC Studios'un şu anda geliştirilmekte olan Supergirl: Woman of Tomorrow filminin yazarı olarak da bilinen Ana Nogueira tarafından yazılacak.

Görünüşe göre DC, Noqueira'nın Supergirl filminin senaryosundaki yaklaşımını DC evreninin en büyük kahramanlarının yardımcılarından ve diğer genç kahramanlardan oluşan klasik ekibe dayanan Teen Titans için bir senaryo hazırlamasını isteyecek kadar beğeniyor.

Yeni Teen Titans Filmi Hangi Dönemde Geçecek?

Bununla birlikte THR'nin haberinde filmde ekibin hangi versiyonunun rol alacağı belirtilmediğinden, Robin, Wonder Girl, Kid Flash, Aqualad ve Speedy'den oluşan 60'ların orijinal 'Fab Five'ından Robin'in Nightwing'e dönüştüğü ve Beast Boy, Cyborg, Raven ve Starfire gibi karakterlerin ekibin ana unsurları hâline geldiği 80'lerin New Teen Titans enkarnasyonuna kadar herhangi biri olabileceği düşünülüyor.

Çizgi romanlardaki güncel durumu ele alırsak, klasik Teen Titans hikâyesinde yer alan ekip artık çocukluklarını geride bıraktıklarından ve mevcut Justice League ekibi emekli olduğundan artık en iyi süper kahraman ekibi olarak anılıyorlar. Bu yeni filmin de bu ekibin arkasında yetişecek olan Teen Titans'a odaklanması muhtemel.

Beyazperdeye taşınacak Teen Titans filmi ne şekilde olursa olsun, Robin'i ana kahraman olarak lanse etmesi oldukça muhtemel.

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