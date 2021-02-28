Bu Android Uygulaması, Sizi Adım Adım İzliyor!

Bu Android uygulaması, sizi ve çevrim içi ortamda gerçekleştirmiş olduğunuz tüm faaliyetlerinizi adım adım takip ediyor. Bir güvenlik araştırmacısının paylaştığı bilgilere göre bu uygulama internetteki faaliyetlerinizi yedi farklı izleyici ile izliyor. Android işletim sistemli bir akıllı telefonu olan kişilerin hemen silmek isteyebileceği bu uygulama özellikle bir güvenlik uygulaması olduğundan ötürü birçok kullanıcısını şaşırttı.

Android Uygulaması LastPass'in Kullanıcıları İzlediği Ortaya Çıktı

Bir siber güvenlik araştırmacısı, Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarının en çok tercih ettiği şifre yöneticilerinden LastPass'in Android kullanıcılarının internetteki faaliyetlerini izlemesine yardımcı olabilecek yedi farklı izleyici kullandığını ortaya çıkardı.

Şifrelerini tek bir yerde tutmak ve şifre güvenliğini sağlamak isteyen internet kullanıcılarının ilk tercihlerinde yer alan LastPass'in kullanıcıları izleyicilerle adım adım takip etmesi, Android kullanıcısı açısından büyük bir risk oluşturabilir. Araştırmacı özellikle şifre gibi hassas bilgileri koruyan uygulamalara izleyicileri dahil etmenin uygulamanın kullanıcısı açısından çok riskli olabileceğini söyledi.

Siber güvenlik uzmanının ifadelerine göre LastPass'le aynı işleve sahip diğer uygulamalarda yerleşik izleyici genellikle bulunmuyor, izleyici bulunduran uygulamaların izleyici sayısı da LastPass'in izleyici sayısından daha az.

LastPass, birkaç gün önce uygulamanın ücretsiz sürümüne ek kısıtlama getirmişti. Bu kısıtlama ile uygulamanın kullanıcıları tek bir cihaz üzerinden kullanmaya başlamak zorunda kalmıştı. Örnek vermek gerekirse Android ve Windows olmak üzere şifre yöneticisine iki farklı platform üzerinden erişim sağlıyorsanız bu kısıtlamadan itibaren sizden ana cihazı belirlemeniz için bir seçim yapmanız istenecek. Android'i seçtiyseniz sadece o akıllı telefonunuzdan, Windows'u seçtiyseniz sadece o cihaz üzerinden şifre yöneticisine erişebileceksiniz.

LastPass premium abonelik için ödeme yapmayan kişilerden yakında bir seçim yapması istenecek. Bu kullanıcılar, masaüstü veya mobil platformlardan birisini seçmek zorunda kalacak. İkisini de kullanmak için ücretli abonelik satın almanız gerekecek. Bu noktada ücretli bir abonelik satın almak yerine başka bir uygulamaya geçmeniz özellikle Android kullanıyorsanız sizin açınızdan daha faydalı olabilir.

Siber güvenlik araştırmacısı Mike Kuketz, LastPass'in Android sürümünün yedi farklı izleyici kullandığını keşfetti ve kullanıcılara şifre yönetim uygulamasını kaldırmasını ve farklı bir şifre yönetim uygulamasına geçmesini tavsiye etti. Kuketz, LastPass'in analiz raporu için Google, AppsFlyer, MixPanel ve Segment olmak üzere dört farklı izleyici kullandığını söyledi. Siber güvenlik uzmanına göre Segment, pazarlama ekibi için toplanan verileri tutuyor. Şirket, kullanıcılardan topladığı verilerle kullanıcı profili çıkarabiliyor.

LastPass'in en büyük rakipleri 1Password ve KeePass'in herhangi bir izleyici kullanmadığı bildirildi. Bitwarden'de iki izleyici varken Dashlane'de ise dört tane var.