Google Chrome Kullanııcları Dikkat! Bu Eklentileri Hemen Silin

Google'ın Chrome Web Mağazası, sayamayacağımız kadar çok eklentiye ev sahipliği yapıyor. Ancak büyük bir çoğunluğu hayatımızı kolaylaştıran bu pratik araçların hepsi göründüğü kadar masum değil. Güvenlik uzmanları tarafından yapılan bir araştırma, mağazadaki en az 35 eklentinin şüpheli kod yapıları ve aşırı izin talepleri nedeniyle kullanıcılar için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ortaya çıkardı. İşte hemen silmeniz gereken o riskli eklentiler.

Tehlikeli Chrome Eklentilerini Milyonlarca Kişi Kullanıyor

Chrome Web Mağazası'nda yer alan eklentilerden en az 35 tanesi kullanıcılar için risk oluşturuyor. Üstelik bu eklentilerden bazıları milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Söz konusu araçlar kullanıcılarının tarama geçmişini izleme, çerezleri okuma ve hatta web trafiğini değiştirme gibi son derece hassas izinlere sahip.

Uzmanlar bu yetkilerin normalde yalnızca güvenilir uygulamalara verilmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak normal kullanıcılar için hangisinin güvenli olup hangisinin olmadığını anlamak oldukça zor. Üstelik bu eklentilerin çoğu karmaşık şifreleme teknikleriyle analiz edilmesi zor hale getirilmiş durumda. Yani işin uzmanı için bile takip etmesi oldukça zor.

Asıl ilginç olan ise bu eklentilerin büyük çoğunluğunun Chrome Mağazası'nda "liste dışı" olarak yer alması. Yani sadece bağlantıya sahip kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor. Ancak buna rağmen milyonlarca kulllanıcıya ulaşan zararlı eklenti mevcut.

Araştırmacı John Tuckner, özellikle "Fire Shield Extension Protection" adlı eklentinin ironik bir şekilde kötü amaçlı yazılım tespit etme iddiasında olduğunu ancak kullanıcı verilerini şüpheli sunuculara gönderdiğini keşfetti. Eklenti arka planda kullanıcının ziyaret ettiği siteleri, ekran boyutunu ve diğer hassas bilgileri kaydediyor.

Bir başka ilginç detay ise bu eklentilerden on tanesinin Google tarafından "Öne Çıkan" olarak işaretlenmiş olması. Bu etiket, genellikle güvenilir ve doğrulanmış geliştiricilere veriliyor. Google'ın bu eklentileri nasıl onayladığı büyük bir soru işareti. Merak edenler için uzmanların tehlikeli ilan ettiği o eklentiler:

Choose Your Chrome Tools

Fire Shield Chrome Safety

Safe Search for Chrome

Fire Shield Extension Protection

Browser Checkup for Chrome by Doctor

Protecto for Chrome

Unbiased Search by Protecto

Securify Your Browser

Web Privacy Assistant

Securify Kid Protection

Bing Search by Securify

Browse Securely for Chrome

Better Browse by SecurySearch

Check My Permissions for Chrome

Website Safety for Chrome

MultiSearch for Chrome

Global search for Chrome

Map Search for Chrome

Watch Tower Overview

Incognito Shield for Chrome

In Site Search for Chrome

Privacy Guard for Chrome

Yahoo Search by Ghost

Private Search for Chrome

Total Safety for Chrome

Data Shield for Chrome

Browser WatchDog for Chrome

Incognito Search for Chrome

Web Results for Chrome

Cuponomia - Coupon and Cashback

Securify for Chrome

Securify Advanced Web Protection

News Search for Chrome

SecuryBrowse for Chrome

Browse Securely for Chrom

Google'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, bu eklentilerin yakında mağazadan kaldırılması bekleniyor. Ancak işi şansa bırakmamak adına listeyi kontrol etmenizde ve eğer sizde yüklüyse kaldırmanızda fayda var.