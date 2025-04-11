Google Chrome Kullanııcları Dikkat! Bu Eklentileri Hemen Silin
Google'ın Chrome Web Mağazası'nın onlarca zararlı eklentiye ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Uzmanlar bu eklentilerin hemen silinmesi gerektiğini söylüyor.
Google'ın Chrome Web Mağazası, sayamayacağımız kadar çok eklentiye ev sahipliği yapıyor. Ancak büyük bir çoğunluğu hayatımızı kolaylaştıran bu pratik araçların hepsi göründüğü kadar masum değil. Güvenlik uzmanları tarafından yapılan bir araştırma, mağazadaki en az 35 eklentinin şüpheli kod yapıları ve aşırı izin talepleri nedeniyle kullanıcılar için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ortaya çıkardı. İşte hemen silmeniz gereken o riskli eklentiler.
Tehlikeli Chrome Eklentilerini Milyonlarca Kişi Kullanıyor
Chrome Web Mağazası'nda yer alan eklentilerden en az 35 tanesi kullanıcılar için risk oluşturuyor. Üstelik bu eklentilerden bazıları milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Söz konusu araçlar kullanıcılarının tarama geçmişini izleme, çerezleri okuma ve hatta web trafiğini değiştirme gibi son derece hassas izinlere sahip.
Uzmanlar bu yetkilerin normalde yalnızca güvenilir uygulamalara verilmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak normal kullanıcılar için hangisinin güvenli olup hangisinin olmadığını anlamak oldukça zor. Üstelik bu eklentilerin çoğu karmaşık şifreleme teknikleriyle analiz edilmesi zor hale getirilmiş durumda. Yani işin uzmanı için bile takip etmesi oldukça zor.
Asıl ilginç olan ise bu eklentilerin büyük çoğunluğunun Chrome Mağazası'nda "liste dışı" olarak yer alması. Yani sadece bağlantıya sahip kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor. Ancak buna rağmen milyonlarca kulllanıcıya ulaşan zararlı eklenti mevcut.
Araştırmacı John Tuckner, özellikle "Fire Shield Extension Protection" adlı eklentinin ironik bir şekilde kötü amaçlı yazılım tespit etme iddiasında olduğunu ancak kullanıcı verilerini şüpheli sunuculara gönderdiğini keşfetti. Eklenti arka planda kullanıcının ziyaret ettiği siteleri, ekran boyutunu ve diğer hassas bilgileri kaydediyor.
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Bir başka ilginç detay ise bu eklentilerden on tanesinin Google tarafından "Öne Çıkan" olarak işaretlenmiş olması. Bu etiket, genellikle güvenilir ve doğrulanmış geliştiricilere veriliyor. Google'ın bu eklentileri nasıl onayladığı büyük bir soru işareti. Merak edenler için uzmanların tehlikeli ilan ettiği o eklentiler:
- Choose Your Chrome Tools
- Fire Shield Chrome Safety
- Safe Search for Chrome
- Fire Shield Extension Protection
- Browser Checkup for Chrome by Doctor
- Protecto for Chrome
- Unbiased Search by Protecto
- Securify Your Browser
- Web Privacy Assistant
- Securify Kid Protection
- Bing Search by Securify
- Browse Securely for Chrome
- Better Browse by SecurySearch
- Check My Permissions for Chrome
- Website Safety for Chrome
- MultiSearch for Chrome
- Global search for Chrome
- Map Search for Chrome
- Watch Tower Overview
- Incognito Shield for Chrome
- In Site Search for Chrome
- Privacy Guard for Chrome
- Yahoo Search by Ghost
- Private Search for Chrome
- Total Safety for Chrome
- Data Shield for Chrome
- Browser WatchDog for Chrome
- Incognito Search for Chrome
- Web Results for Chrome
- Cuponomia - Coupon and Cashback
- Securify for Chrome
- Securify Advanced Web Protection
- News Search for Chrome
- SecuryBrowse for Chrome
- Browse Securely for Chrom
Google'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, bu eklentilerin yakında mağazadan kaldırılması bekleniyor. Ancak işi şansa bırakmamak adına listeyi kontrol etmenizde ve eğer sizde yüklüyse kaldırmanızda fayda var.