Koronavirüs Atlatanlara Tek Doz BioNTech Aşısı Yapılacak!

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 geçirenler ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Bakanlık tarafından alınan karara göre koronavirsü atlatan vatandaşlara tek doz BioNTech aşısı uygulanacak. Bakanlık, yaşanan gelişmeyi SMS aracılığı ile vatandaşlara duyurdu.

Tek Doz BioNTech Aşısı Etkili mi?

Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizde bu zamana kadar toplam yapılan aşı sayısı 52 milyon 470 bin 202'e ulaştı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 35 milyon 825 bin 235 olarak açıklandı. 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 622 bin 838'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs geçiren vatandaşlar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs geçirip BioNTech aşısının ilk dozunu olan kişilere ikinci dozlarının iptal edildiğine ilişkin bir SMS gönderdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından alınan karar kapsamında koronavirüs atlatan kişilere iki doz yerine bir doz BioNTech aşısı uygulanacak. Hürriyet'teki habere göre Bakanlık tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'te şu ifadelere yer verildi:

"COVID-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir."

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "2 doz Coronavac olanlara, tek doz mRNA aşısı uygulamanın etkinliği ve güvenliği konusundaki klinik çalışmalar devam etmekle birlikte, canlı virüsle hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısının son derece etkili ve güvenli olduğu görülmüştür" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Derya Unutmaz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "2 doz Biontech, 2doz Sinovac + 3.doz, COVID geçiren ve 3-6 ay sonra 1 doz Biontech olanlar, son aşıdan 2 hafta sonra, alpha, beta, gamma, delta varyantlarının hiç birinden korkmasın" sözlerine yer vermişti.

Kurban Bayramı'nda Kısıtlama Olacak mı?

Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlamanın öngörülmediğini belirten Prof. Dr. İlhan, aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayılarının daha da azalabileceğini söylemişti. Prof. Dr. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum" ifadelerine yer vermişti.