Alerjisi Olanlar Koronavirüs Aşısı Yaptırabilir mi?

Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan ve İlaç Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, merak edilen soruyu yanıtladı.

Alerjisi Olanlara Koronavirüs Aşısı Uygulanabilir mi?

COVID-19 salgını etkisini sürdürürken ülkemizde uzun bir süredir aşılama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda vatandaşın kafasında "Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi?" gibi bazı soru işaretleri yer alıyordu.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan ve İlaç Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, konu ile ilgili bir açıklamada bulunarak merak edilen soruyu cevapladı. Böylece insanların kafasında oluşan soru işareti giderildi.

Prof. Dr. Mungan, konuya dair yaptığı açıklamada, alerjisi, astımı olan kişilerin yeni tip koronavirüs aşılarından istediğini tercih edip olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Mungan, "Önerimiz, aşının mutlaka hastanede yaptırılması ve aşıdan sonra yarım saat gözlem altında bekletilmeleri" diye konuştu.

BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşının ciddi alerjik reaksiyon oluşturma ihtimalinin 1 milyonda 4,6 olduğunu belirten Prof. Dr. Mungan, tüm aşılarda görülenden çok farklı bir oran olmadığının altını çizdi ve "Sinovac'ta ise aşı uygulamalarından ulaşan sonuçlar, BioNTech ile benzer olduğunu gösteriyor" dedi.

İnsanların alerjisi nedeni ile aşı olmaktan çekinmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, "Mutlaka doktorlarına danışsınlar ve önerilen şekilde aşılarını olsunlar" sözlerini kullandı. Penisilin, ağrı kesici alerjisi olan hastaların BioNTech aşısı yaptırabileceğini ifade eden Prof. Dr. Mısırlıoğlu, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Birden fazla grupta alerjisi olan, ağır ilaç alerjisi olan kişiler ise aşı olmadan önce uzmanlarca değerlendirilmeli."

En Çok Aşı Yapılan Şehirler

Edirne (Yüzde 68,86) Amasya (Yüzde 67,66) Eskişehir (Yüzde 67,54) Çanakkale (Yüzde 67,31) Kırklareli (Yüzde 66,74) Balıkesir (Yüzde 65,16) Muğla (Yüzde 64,49) Burdur (Yüzde 64,38) Bilecik (Yüzde 64,23) Sinop (Yüzde 64,03)

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" ifadelerini kullanmıştı ve aşılanma oranı en yüksek 10 ili paylaşmıştı.