Teknofest 2024 Tanıtım Videosu Yayınlandı: "Teknofest'e Gel Gidek!"

Bu sene TeknoFest'in Adana'da yapılacağı bilgisi haftalar önce paylaşılmıştı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzay, havacılık ve teknoloji festivalinin Adana'da yapılacağını duyurmuştu.

2018'den beri yapılan Teknofest, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı olması sebebiyle 3 farklı şehirde yapılmıştı. 2024 yılında, yani bu sene düzenlenecek olan organizasyon da Adana'da gerçekleştirilecek. Etkinliğin tanıtım videosu da Bayraktar tarafından paylaşıldı.

Teknofest 2024 Tanıtım Video Yayınlandı

Uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest 2024'ün tanıtım videosu dün akşam saatlerinde Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı. X üzerinden yapılan paylaşımda yer alan açıklama ise "#TEKNOFEST'e Gel Gidek..." şeklinde oldu.

Teknofest yarışmasına başvuru yapmak isteyenler ise buraya tıklayarak ilgili ve gerekli yerleri doldurarak başvurada bulunabilirler.