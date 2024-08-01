TEKNOFEST 2024 Yarışma Takvimi Belli Oldu: 11 Farklı Şehirde Düzenlenecek

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2024 için geri sayım başladı. Bu yıl yedincisi düzenlecek ünlü yarışmanın 2024'teki takvimi belli oldu. Buna göre, merakla beklenen TEKNOFEST 2024, bu sene ağustos ila eylül aylarında 11 farklı şehirde kapılarını ziyaretçilere açacak.

TEKNOFEST 2024, Türkiye'nin Dört Bir Yanında Başlıyor!

Sevilen yarışma için yayımlanan takvime göre Adana'nın ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST 2024, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Kocaeli'nde düzenlecek. Ünlü etkinlik, Adana ve Kocaeli ile birlikte İstanbul, Ankara, Aksaray, Mersin, İzmir, Antalya, Isparta, Kahramanmaraş ve Erzurum olmak üzere 9 farklı şehrimizde daha kapılarını ziyaretçilerine açacak.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, bu yıl 49 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenecek. Yarışmaya katılanlara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Her zaman olduğu gibi bu yıl da yeni yarışmalar etkinliğe dahil olacak.

Geçtiğimiz yıl 337 bin takım, 1 milyondan fazla yarışmacı başvurusu ile kendi rekorunu kıran TEKNOFEST, bu yıl şimdiden 790.000 takım ve 1.650.000 yarışmacı başvurusuna ulaşmayı başardı.

TEKNOFEST 2024 Yarışma Takvimi

Kocaeli:

8-9 Ağustos 2024 Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması

12-17 Ağustos 2024 Uluslararası Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması

13-17 Ağustos 2024 Hyperloop Geliştirme Yarışması

20-23 Ağustos 2024 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması

24-25 Ağustos 2024 Kuantum Hackathon Yarışması (yeni yarışma)

Adana ( 2-6 Ekim 2024):

12-18 Eylül 2024 Savaşan İHA Yarışması (Adana)

2- 6 Ekim 2024 World Drone Cup

2- 6 Ekim 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası Final Etabı

2- 6 Ekim 2024 Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması

2- 6 Ekim 2024 Uluslararası Buluş Fuarı Ödülleri (ISIF)

2- 6 Ekim 2024 Robotik Yarışmaları

Antalya (5-8 Eylül 2024):

Akıllı Ulaşım Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Blokzincir Yarışması (yeni yarışma)

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Çip Tasarım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Finansal Teknolojiler Yarışması (yeni yarışma)

Hack Masters

Hava Savunma Teknolojileri Yarışması (yeni yarışma)

Helikopter Tasarım Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

Kablosuz Haberleşme Yarışması (yeni yarışma)

Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojileri Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

TEKNOFEST Robolig Yarışması (yeni yarışma)

Turizm Teknolojileri Yarışması

Uçan Araba Simülasyon Yarışması

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (yeni yarışma)

Sürü İHA Yarışması (lokasyon farklı olacak)

T3 AI Hackathon Yarışması (yeni yarışma)

İstanbul:

4 Eylül 2024 TravelX Ideathon

Ankara:

11-15 Eylül 2024 Dikey İnişli Roket Yarışması

İzmir:

26-30 Ağustos 2024 Tarımsal İKA Yarışması

Isparta:

24-25 Ağustos 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası (1. Etap)

Aksaray:

9-16 Eylül 2024 Roket Yarışması

18-20 Eylül 2024 Model Uydu Yarışması

Mersin:

17-20 Eylül 2024 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

19-22 Eylül 2024 İnsansız Deniz Aracı Yarışması (Yeni Yarışma)

21-22 Eylül 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası (2. Etap)

Kahramanmaraş:

19-23 Eylül 2024 Uluslararası Liseler arası İnsansız Hava Araçları Yarışması

Erzurum:

16-19 Ekim 2024 Robotik Yarışmaları

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Teknofest etkinliklerinin başka hangi şehirlerde düzenlenmesi gerekiyor? Yorumlarda buluşalım...