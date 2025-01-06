TEKNOFEST 2025 Başvuruları Başladı!

Milyonlarca vatandaşımızın heyecanla takip ettiği Türkiye'nin Havacılık ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, geçtiğimiz iki yıl pek çok önemli yarışma ve etkinliğe ev sahipliği yapmıştı. Son olarak 2025 yılı için hazırlıkların devam ettiği festivalin başvuruları kısa bir süre önce başladı. Detaylar haberde.

Bu yıl ilk olarak İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2025 için başvurular alınmaya başlandı. Bir çok farklı kategoride büyük yarışmaların ve eğlenceli etkinliklerin düzenleneceği festivalde boy göstermek isteyen kişiler online olarak ön başvurusunu yapabilecek.

TEKNOFEST 2025 İstanbul Başvuruları Başladı

Yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenecek olan TEKNOFEST 2025, ilk olarak İstanbul'da kapılarını ziyaretçilere açacak. Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkat çeken ve Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan festival için başvuru süreci bugün itibariyle başlamış durumda.

İlkokul, lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar, bugünden itibaren TEKNOFEST 2025’in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurularını yapabilirler. 51 ana kategori ve 117 alt kategoriden oluşan yarışmalara başvurular, 20 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Yarışmalar, bu yıl İstanbul ve Marmara Bölgesi’ndeki farklı şehirlerde gerçekleştirilecek.

2025 yılında kapsamında 117 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarında toplam 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL’yi aşan malzeme desteği verileceğini duyuran TEKNOFEST, İstanbul'da düzenlenecek yılın ilk festivalinin nerede ve ne zaman gerçekleşeceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

TEKNOFEST 2025'e nasıl başvuru yapılacağını öğrenmek için bu içeriğimize göz atabilirsiniz:

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